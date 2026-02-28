CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinglerinin 93'üncüsü Burdur'da... Özel, İmamoğlu'na Yeni Dava Açıldığını Duyurdu

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(BURDUR) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 93'üncüsü Burdur'da düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan yeni davayı duyurarak, "AK Partili yandaş şirketten kiralanan pahalı araba yollanıp kendi şirketinden bilabedel araç tahsis etmiş İmamoğlu'na yine davaya kalkıştılar. Ama ne demiştim? Oğlum, oğlum sert kayaya çarptın, sert kayaya. Teslim olmayacağız bu kötülüğe. Teslim olmayacağız" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 93'üncü adresi Burdur oldu. Burdur Cumhuriyet Meydanı önünde yer alan Gazi Caddesi'nde yapılan miting saat 14.00'te başladı. Hem Cumhuriyet Meydanı hem de meydana çıkan Gazi Caddesi, erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar içeriye çift aşamalı üst araması sonrası alındı. Meydana vinçler yardımıyla Özel ve İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğraflarının yer aldığı "Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Gazi Caddesi'nin her iki şeridi de mitinge katılan yurttaşlar tarafından dolduruldu, alana sığmayan bazı vatandaşlar mitingi, Gazi Caddesi'ne çıkan Cumhuriyet Caddesi'nden, bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından esnaf ise iş yerlerinin önünden izledi. Mitinge Türkiye İşçi Partisi, Emekli Meclisleri Sendikası ve Belediye-İş Sendikası da destek verdi.

Türk bayraklarıyla mitinge katılan vatandaşlar alanda, tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarını ve "Tarımda biz varız sofrada neden yokuz?", "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı. CHP Burdur Gençlik Kolları ise "Saraylar sizin olsun kampüsler bizimdir" ve "İktidar ateşini gençlik yakacak" pankartlarıyla alanda yerini aldı.

Mitinge katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bölge milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Burdur Bucak, Çavdır, Yeşilova ilçelerinin Belediye Başkanları ile Afyonkarahisar, Denizli Belediye Başkanları ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, çevre illerin il başkanları ve Burdur İl ve ilçe başkanları alanda bulunan yurttaşları selamladı.

İmamoğlu: "Kazanacağız ve cumhuriyetimizin temel ilkelerini eksiksiz hayata geçireceğiz"

Miting CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten'in konuşmasıyla başladı. Ayten, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği mektubu okudu. İmamoğlu, Burdurlu yurttaşlara, "Bizlerin, tutuksuz yargılanmamız halinde, ülkeden kaçacağımızdan şüphe duyan tek bir sağduyulu vatandaşım yoktur. Aslında, bizi zindana atan akıl da bundan şüphe duymuyor. Onlar, sadece seçim kazanacağımızdan şüpheleniyorlar. Haklılar. Ne kadar şüphelenseler az; çünkü kazanacağız. Kazanacağız ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini eksiksiz hayata geçireceğiz. Biz Cumhuriyet'i, bu aziz vatanda yaşayan herkes eşit olsun diye kurduk. Yalnızca kanun önünde değil, tüm haklar, tüm fırsatlar karşısında eşit olsun diye kurduk. Biz Cumhuriyet'i, 'millet ne derse o olsun' diye kurduk. Devlet, milletin emrinden çıkmasın, kurumlar ve kurallar çerçevesinde hareket etsin diye kurduk. Biz Cumhuriyet'i; bir arada, kardeşçe yaşayalım diye kurduk. Biz Cumhuriyet'i, kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurduk. Cumhuriyet, bizim tarihimizdeki en büyük uzlaşmanın, en geniş mutabakatın adıdır" diye seslendi.

Tanju Özcan'a destek: "Vallahi de billahi de bunda utanılacak değil; övünecek bir şey var"

İmamoğlu'nun mesajının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyerek, "Antalya'nın en hayırsever ailelerinden biri, en bonkör ve en cömerti, tek kuruş yan gözle bakmayan Muhittin Böcek'imizi bir kumpasla, bir algı operasyonuyla bizden aldılar. Aldıkları gün dört çeşit hastalık, 11 tane ilaç içiyordu. Bugün yeni yeni hastalıklar, 24 tane ilaç içiyor. Bu sabah dedi ki 'Şöyle avucuma bakıyorum, 'Bu böbrek bu kadar zehre nasıl dayansın bir günde' diyorum' dedi. Ayın 16'sında mahkemesi var. Bugüne kadar tutuksuz olmalıydı. Çok çok ev hapsi olup hiç olmazsa sağlığıyla, hayatıyla oynanmamalıydı. Ama 16'sında Muhittin Böcek'in hakim karşısında adalet bulmasını ümit ediyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına dair konuşan Özel, "'Efendim sen Bolu Belediye Başkanı olarak iş insanlarına diyorsun ki 'Bu vakfa para yatırın, ondan sonra gelin bakalım işlerinizi yapın." Şimdi bu iddianın neresi doğru, neresi eğri bilmem. Ama iş adamına, 'İş yapıyorsun. Şunun yüzde 20'si bizim. 10'u bizim,10'u üst tarafın, yukarıların' diyen bir anlayış var mı? Var. Biz onu çok iyi tanıyoruz.Ancak bizde belediye başkanı kendine kör kuruş almamışsa, bir başka tarafa para istememişse, 'Devletin kontrolündeki bir şey verecekseniz vakfa verin, garibanın çocuğuna burs olsun' demişse vallahi de billahi de bunda utanılacak değil; övünecek bir şey var. Biz kimlerin lakabının 'yüzde 10' olduğunu, kimlerin tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardığını, 'Benim dönemimde zengin oldun. Nasıl başka tarafa selam verirsin' diye mala çökenleri biliyoruz. Biz kazanılan her kuruştan payını isteyenleri de biliyoruz. Biz şu kadarını biliyoruz; bizim arkadaşlarımızın kör kuruşa tenezzül etmediğini, ne yaptıysa şehir - kent için, fakirin - fukaranın kursağında geçecek için yaptığını biliyoruz. Hepsiyle de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, başörtü yasağına karşı boykot örgütlediğini anlattı

İktidarın, 28 Şubat darbesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmeye çalıştığını söyleyen Özel, başörtüsü yasağına karşı Ege Üniversitesi'nde boykot örgütlerini anlattı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde beraber okuduğu Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve mitinge gelen üniversite arkadaşlarını şahit gösteren Özel, şunları söyledi:

"Bizim Ege Üniversitesi'nde de başörtüsü yasağı getirmeye kalktılar. Biz laboratuvarları boşaltıp, 'Arkadaşlarımız girmeden derse girmeyiz' diyen demokratlarız biz. Tayyip Bey kimseye hikaye anlatmasın. İşte şahitleri burada. Şimdi 28 Şubat mağduriyeti üzerinden 30 yıl sonra tükenmiş bir siyasetçi, eski defterleri açıp hesabı yanlış yere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesmeye çalışıyor. Herkes şunu bilsin ki bütün inançlı, başını örten bütün kardeşlerim bilsin ki Genel Başkan olarak Özgür Özel'in geçmişinde de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan genç, dinamik, demokrat kadroların geçmişinde de sizi incitecek bir şey olmadığı gibi yarın sizin inancınızın, ibadetinizin, giyiminizin, kuşamınızın teminatı da tüm özgürlüklerin teminatı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

Ekrem İmamoğluna yeni dava

Ekrem İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken kullandığı makam aracı nedeniyle bir dava daha açıldığını söyleyen Özel, "Bunu benden ilk duyacaksınız" diyerek açılan davayı şöyle anlattı:

"Yeni bir dava açmışlar. Dava ne? Makam aracı davası. Suç? Kendine, kendi şirketinden belediyeye araç kiralamak. Neymiş? Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuş. Belediyenin makam aracını beğenmemiş, kendi şirketinden makam aracı vermiş, o aracı belediyeye kiralamış, bundan dolayı dava açmışlar. Şimdi dava iddiası bu. Hepinizin göreceği, mahkemenin de göreceği gerçek şu. Beylikdüzü Belediyesi AK Parti'den alınır. Borç buraya kadar, makam aracı AK Partili bir şirketten fahiş fiyata kiralanmış, Ekrem İmamoğlu der ki, 'Bu aracı gönderin geri, bu parayı ödeyemeyiz bu lüks makam aracına.' Makam aracı gider. Ekrem Başkan kendi şirketinden bir makam aracı ister. Savcılığa sunulacak ve şu anda resmi kayıtta o günden beri duran belgeye göre Beylikdüzü Belediyesi'nde şu kayıt var. 'Kendi şirketime ait olan şu şasi, şu plaka numaralı aracı, makam aracı kullanmak üzere bilabedel, ücretsiz olarak belediyeye tahsis ediyorum.' Alçak adamlar. O tarihte Ekrem İmamoğlu kendi arabasına biniyordu diye duymuş. Plakaya bakmış, şirketin üstündeymiş o tarihte. 'Kendi şirketinden araba kiraladı' diyor. AK Partili yandaş şirketten kiralanan pahalı araba yollanıp kendi şirketinden bilabedel araç tahsis etmiş İmamoğlu'na yine davaya kalkıştılar. Ama ne demiştim? Oğlum, oğlum sert kayaya çarptın, sert kayaya. Teslim olmayacağız bu kötülüğe. Teslim olmayacağız."

Miting, Özel'in konuşmasının ardından Gençlik Marşı'nın okunması ile sona erdi.