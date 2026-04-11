CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinglerinin 104'üncüsü Nevşehir'de Gerçekleştirildi

Haber: Feyaz ÇANAK

(NEVŞEHİR) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 104'üncüsü Nevşehir'de düzenlendi. Binlerce kişinin katılımıyla Milli İrade Caddesi'nde gerçekleşen mitinge Nevşehir'in köylerinden gelen çiftçiler ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 104'üncü adresi Nevşehir oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla ve yurttaşların yoğun ilgisiyle Milli İrade Caddesi'nde yapılan miting saat 14.00'te başladı. Caddeye vinçler yardımıyla Özel ve İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart ve CHP Nevşehir Gençlik Kolları'nın hazırladığı "Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Kandadır", "Kapadokya'nın Merkezi Cumhuriyet'in Kalesi" pankartları asıldı.

Milli İrade Caddesi, mitinge katılan yurttaşlar tarafından dolduruldu, alana sığmayan bazı vatandaşlar mitingi polis bariyerlerinin dışında takip etti. Mitinge, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Eğitim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Sol Parti destek verdi.

CHP Gençlik Kolları, "Tarihi Gençlik Yazacak" yazılı pankartla alana girerken, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitinge Nevşehir'in köylerinden gelen hayvancılık ve çiftçilik yapan yurttaşlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Yurttaşların büyük bölümü mitinge Türk bayraklarıyla katılırken, bazı vatandaşlarsa mitinge, "Çiftçi batarsa ülke batar", "Yönetim ekip işi güle güle tek kişi", "Patates soğan güle güle Erdoğan" yazılı pankartlarla katıldı.

"Mustafapaşa seçimlerini farkla kazanacağız"

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 7 Haziran 2026'da yapılacak Ürgüp Mustafapaşa Belde seçimlerine dikkati çekerek, "Haziran ayında bir belde seçimi olacak, çok büyük bir farkla kazanacağız o seçimi" dedi.

Yine miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş daha önce AK Parti'ye oy verdiğini ancak pişman olduğunu belirterek, "Özgür Özel'den başka seçeneğimiz yok. Bitti hayatımız. Biz emekliler bittik. Nedir bizim bu çektiklerimiz? Bu iktidara bir kere oy vermiştim ama çok pişmanım. Geleceği gördüğüm için uçuruma gittiğimiz için gördük" ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan CHP PM üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticilerinin yurttaşları selamlamasının ardından CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden yolladığı mektubu okudu.

İmamoğlu: Kumpas davalarıyla bizi saf dışı etmeye çalışıyorlar

İmamoğlu, mektubunda şunları kaydetti:

"Türkiye, geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, özgür ve mutlu insanların ülkesi olacak. Çalışmanın, üretmenin kıymeti bilinecek, herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alacak. Herkes evde, sokakta, işyerinde, hastanede, adliyede güvende ve güvencede olduğunu hissedecek. Devletin kudretli ve adaletli eli her vatandaşına aynı özen, aynı şefkatle uzanacak. Neyi, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Politikalarımızın, projelerimizin halkın ihtiyaç ve taleplerini karşılamada, şehirlerimizin sorunlarını çözmede ne kadar etkili olduğunu belediyelerde gösterdik. İcraatçı ve halkçı bir yönetim anlayışıyla biz hizmet ettikçe, yatırım yaptıkça vatandaşın bize güveni arttı. O nedenle her seçimde oyumuzu artırdık. O nedenle milletimiz, bizi artık ülke yönetiminde görmeyi talep etmeye başladı. İşte bize karşı yürütülen yargı saldırılarının sebebi budur. Adil bir seçimde bizi asla yenemeyecekleri için yargının arkasına sığınarak, kumpas davalarıyla bizi saf dışı etmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar."

İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak Ürgüp Mustafapaşa Belde seçimlerinde kendi akrabalarının da oy kullanacağını söyledi. Belediye Başkan adayı Ömer Boz için Mersin, Adana ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla konuştuğunu belirten Özel, "Benim anneannem Selanik doğumlu, baba tarafı Üsküplü, Mustafapaşa'da da benim akrabalar hepsi orada haziran ayında oy kullanacaklar. Bugün Ömer Başkanla ilgili bu otobüsün üstünden şunu memnuniyetle söylüyorum. Ömer Başkan Mustafapaşa'ya seçildiğinde bir omzunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eli olacak, öbür omzunda da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eli olacak. Söz veriyoruz" dedi.

"Biz Nevşehir'i güzellikleriyle biliyoruz. Darbecileriyle değil"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Nevşehirli olduğunu söyleyen Özel, Nevşehir benim kimden bahsettiğimi duyunca hem kızdınız ona hem de belki moraliniz bozuldu. Hiç üzülmeyin, biz Nevşehir'i güzellikleriyle biliyoruz. Darbecileriyle değil. Ayıptır söylemesi Kenan Evren de benim hemşerim. Oluyor bazen böyle. Ama biz Manisa'yı Kenan Evren'le değil, ta Fatih Sultan Mehmet'ten başlayıp bugüne kadar bu millete hizmet eden güzel insanları ile hatırlıyoruz. Nevşehir'i de öyle biliyoruz. Nevşehir'i çok seviyoruz" dedi.

"Tarihe seçimden kaçan olarak geçeceksin"

Ara seçim talebini dillendirmeye devam eden Özel, ekonomik kriz nedeniyle ara zam talep ettiklerini söyledi. "Geçim olmayan yerde seçim olur" diyen Özel, ara seçim konusunda şunları söyledi:

"Anayasa açık. Anayasa'ya göre Meclis'te sandalyeler boşalınca yerine ara seçim yapılır. Ara seçimin günü geldi. Anayasaya göre süre doldu. ya erken seçime gideceksin ya da Türkiye'deki boş 7 sandalye için, Hatay'ı saymıyorum ama orayı boş sayıyorsa oraya da sadece Can Atalay'ı layık görüyoruz ve boş sandalyeler için seçim yapılsın diyoruz. Ben diyorum ki 'Sandığı koyalım.' Ben diyorum ki 'Sen bu milletin gönlünden de düştün gözünden de düştün. Ama sandıktan kaçan, milletten kaçanın kaçacağı yer eninde sonunda bitecektir. O sandık bir şekilde gelecektir. ya erken seçim yapacaksın, erken seçimde milletin karşısına çıkacağız, kimi seçmek istiyorsa ona saygı duyacağız ya da tarihe seçimden kaçan olarak geçeceksin.' Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın, Türkeş'in, Özal'ın kaçmadığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan kaçmaktadır. Onun için bir kez daha ifade ediyorum. Emekliler, çalışanlar için ara zam şarttır. Demokrasi için ara seçim şarttır. Ara seçimden vazgeçmemiz için getirin erken seçimi bu işi millet bitirsin."