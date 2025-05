CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Konya'da... Erhan Adem: "Yozgat'ta Nasıl Şok Yaşadılarsa, Aynı Şoku Konya'da da Yaşayacaklar"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(KONYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yarın Konya'da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin olarak, "Biz burada mahşeri bir kalabalık olacağını biliyoruz. Konya AKP'nin en çok oy aldığı bir yer. Mücadeleyi buradan başlatarak kazanacağımızı ve iktidar olacağımızı biliyoruz. Yozgat'ta nasıl şok yaşadılarsa aynı şoku Konya'da da yaşayacaklar" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsü yarın Konya'da yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 14.00'te Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenecek miting için Konya'da hazırlıklar devam ediyor.

ANKA Haber Ajansı'na mitingin yapılacağı meydandan değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız. 15.5 milyon vatandaşımızın ön seçim sandığında oy kullandığı, cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğimiz Sayın İmamoğlu haksız şekilde uzun süredir Silivri'de tutuklu bulunuyor. Onun yanında diğer belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız var. Biz hukukun aslında tecelli edeceğini, onurlu, şerefli savcıların, hakimlerin olduğunu biliyoruz. Çünkü dosyanın bomboş olduğunu biliyoruz. Suç üretilemedi. Bunun sonunda Cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız özgürlüğüne kavuşacak ve biz Konya'da bu büyük alanı yüz binlerle dolduracağız. Yarın mahşeri bir kalabalık olacak. Göreceksiniz buna şahit olacaksınız. Çünkü ben Yozgat'ta da aynısını söylemiştim. Aslında Yozgat'ta çok az insanın olacağı, katılımın çok düşük olacağı beklentisi vardı. Ama orada o kadar çok sayıdaki çiftçimizin, emek harcayarak ve her birinin kredi borcu olan traktörlerle gelerek o ışığı vermesi miting alanındaki o mahşeri kalabalığın oluşmasına neden oldu.

"Konya'da bile vatandaşlar artık iktidardan bıkmış"

Konya'da daha fazla olacak çünkü buranın büyükşehir olmasından dolayı yüz binlerin bu alana toplanacağını, Mersin'de olduğu gibi insanlarımızın bu meydana gelip Genel Başkanımız Özgür Özel'i dinleyeceği ve ona destek vereceğini biliyoruz. Konya AKP'nin kalesi. Konya'da bile vatandaşlar artık iktidardan bıkmış. Gerçekten yaşam koşulları her yerde olduğu gibi Konya'da da çok zor. Konya birçok şehre göre sanayisi gelişmiş, daha çok tarım yapılan ve para kazanılan bir nokta gibi gözükse de aslında hem çiftçiler burada ürettikleri her bir üründen zarar eder hale gelmiş. Sanayici öyle, emekliler geçinemiyor, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi vatandaşlarımız Konya'da da geçinemiyor. Orta Anadolu'da insanların aslında geçinmesi biraz daha kolay. Çünkü köylerden, kırsaldan insanlarımızın kışlık ihtiyaçları karşılanır. İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi değildir. Orta Anadolu biraz daha farklı bir kültüre sahiptir. Ama ona rağmen buradaki insanlarımız bile gerçekten ev kiralarını ödemekte, evlerini geçindirmekte zorlanıyorlar. ve artık adalet istiyorlar. Yapılan hukuksuz uygulamalara, İmamoğlu'na yapılan hukuksuz uygulamaya, partimize karşı yapılan hukuksuzluklara karşı artık insanlar partili, partisiz, AKP'lisi de MHP'lisi de artık herkes, 'dur, yeter artık' deme noktasına geldi. Yarın göreceksiniz burada her partinin seçmeninden insan olacak ve Cumhuriyet Halk Partimiz ve Genel Başkanımız Özgür Özel'e desteğini gösterecek. Biz burada mahşeri bir kalabalık olacağını biliyoruz. Konya AKP'nin en çok oy aldığı bir yer. Mücadeleyi buradan başlatarak kazanacağımızı ve iktidar olacağımızı biliyoruz. Yozgat'ta nasıl şok yaşadılarsa aynı şoku Konya'da da yaşayacaklar."

"Çiftçilerimiz bir şeyler düşünmüşlerdir çünkü gerçekten kan ağlıyorlar"

Yozgat'taki gibi Konya'da da taktör konvoyu olup olmayacağına ilişkin soruya Adem, şu yanıtı verdi:

"Traktörler, Yozgat'a özgü bir hal aldığı için her yerde aynı şeyin yapılmasını düşünmüyoruz. Farklı çalışmalarımız var. Çiftçilerimiz bir şeyler düşünmüşlerdir çünkü gerçekten kan ağlıyorlar. Bugün Konya'nın Seydişehir ilçesinde müthiş bir süt üretimi var. Süt besiciliği yapılır. Oradaki çiftçilerimiz beni aradı isyan ediyorlar. Ürettikleri ürünü satamamaktan hatta Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın daha da aşağısında süt satmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Yemin torbası 800 lira olmuş. Yem almakta zorlanıyorlar. Bu insanlar eğer burada üretimden para kazanamıyorsa Türkiye'nin hiçbir yerinde üreticilerimiz para kazanamıyordur. Girdi maliyetlerinin aşırı yüksek olması hem et fiyatlarını yükseltiyor hem vatandaşın alımına engel oluyor. Paranın alım gücü düşmesiyle birlikte zaten vatandaşın ette, sütte, yumurtaya ulaşması gerçekten zor. Çünkü ülkemizde tarımın planlaması yok. Gerçekten tam hesaplayacak, her şeyi yoluna koyacak, nerede ne ekileceğini bilecek, çiftçinin ektiği zaman ne kadar para kazanabileceğini bileceği bir sistem yok. Sistem olmayınca da üretim oluyor."

"AKP'nin yüzde 70 olduğu Konya'da biz yüzde 70'lere yakın oy alacağız"

Adem, erken seçim olması halinde CHP'nin Konya'da yüzde 70 oy alacağını iddia ederek, "Yapılacak erken seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. AKP'nin yüzde 70 olduğu Konya'da biz yüzde 70'lere yakın oy alacağız. Bunu da iddiayla söylüyorum. Bu iddiamda kararlıyım. Artık Türkiye, Cumhuriyet Halk Parti'sinin iktidarını ve Cumhurbaşkanı adayımızın da ülkemizin cumhurbaşkanı olarak görmek istediğine eminiz" ifadelerini kullandı.

Miting öncesi duyuru çalışması yapan CHP İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısının da bulunduğu sesli yayın aracının geçişi sırasında havaya ateş açılmasına ilişkin detayların sorulması üzerine Adem şu yanıtı verdi:

"Olay olduktan yarım saat sonra Çumra'daydık. Karaman İl Başkan Yardımcımız ve Merkez İlçe Yönetici arkadaşımız aracı kullanıyordu. Karaman Örgütümüze ait bir araçtı. Buraya anons için gelmişti. Aşağılık bir şahıs diyeceğim... Çünkü bu tür olaylar karışıklığa sebep olabilecek, insanları galeyana getirebilecek bir olay. Şahıs dükkandan çıkarak aracımıza arkadan silahla ateş ediyor. Korkutma amacıyla. Çünkü kurusıkı deniyor. Kurusıkı olup olmadığını bilemezsiniz ki. Kurusıkı taşımak da suç. Ne işi var o adamın üzerinde silahın? Sıkıyor ve arkasından küfrederek uzaklaşıyor. Geri içeri giriyor. Arkadaşlarım da küfür ettiğini duyuyor. Şahıs Cumhuriyet Halk Partili olduğunu söyledi Cumhuriyet Halk Partililer bırak aracını gördüğü zaman alkışlar, slogan atar yani. Ben daha hiç görmedim. Bak çocukluğumdan beri partinin içerisindeyim. Siyaset yapıyoruz. Daha hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin veya gönül verenlerin araç geçerken çıkıp da silah sıktığını veya silahtan sonra küfür ettiğini görmedim. Küfür eder mi kendi partisinin hem üyesine, çalışanına veya aracında bulunan insanlara? Şimdi zoru görünce ifade değiştirdi. Burada belediye başkanı da yanlış ifadeler kullanmıştır. Bu tür eylemler kesinlikle tasvip edilmemeli.Cezası neyse de verilmeli. Çünkü biz barışçıl, herkesin bir arada olduğu, kardeşçe yarıştığı bir yarış olsun. Kutuplaştırmadan yana değiliz. Kutuplaştırma yapanlara da karşıyız. Biz birleştirmeden, barıştan, huzurdan, güvenlikten yanayız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Ülkemizi de seviyoruz, insanlarımızı da, bayrağımızı da seviyoruz. Biz onun için mücadele ediyoruz. Bu ülkenin vatandaşı hak ettiği değeri bizim iktidarımızda görecek."