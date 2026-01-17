CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi.... Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yalanın, Algının Karşısında Hatay'ın Arkasındayız

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin, "Bugün 155 bini Hatay'da, deprem geçiren 11 ilde 271 bin kişi konteynerdedir. Bugün yaptıkları konuşmalarda konutların bedava değil parayla verildiğini gizlemektedirler. İnsanlara boş senetler imzalattırdıklarını, 170 metrekare evi yıkılana 70 metrekarelik ev verdikleri doğru mu? Erdoğan eskisi gibi kolay siyaset yok. Öyle salonlardan atmak tutmak, brandayla evin yüzünü kapatmak, buraya gelip tek taraflı söylemek, emekleri görmemek, bir de gerçek dışı bir algıyla burada Türkiye'ye göstermek o konforlu siyaset geride kaldı. Yalanın, algının karşısında Hatay'ın dimdik arkasındayız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi bugün Hatay'da Defne Çekmece Kavşağı'nda yapıldı. Olumsuz hava koşulları ve sağanak yağışın etkisiyle miting programında yapılan değişikik sonucu, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı okunamadı.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yağmurun altında, bereket altında burayı dolduran canım Hatay'a selam olsun" diyerek, "Bugün buraya Hatay'ı duymaya, duyurmaya; Hatay'ın vicdanına sığınmaya geldik" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerine değinen Özel, "Son seçimlerde Hatay'da hatalar yaptık. Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanırken maalesef Hatay'ı kaybettik" dedi. Hatay'ı kaybetmenin sorumluluğunu üstlendiklerini belirten Özel, "Hatay'ı duyduk, kusurumuzu bildik. Bundan sonrası için ilk seçimde Hatay'ı bir daha bırakmamak üzere geliyoruz" dedi.

Hatay'ın CHP açısından tarihsel önemine dikkati çeken Özel, "Hatay, partinin ilk genel başkanının, ülkenin ilk cumhurbaşkanının şahsi meselesiydi. Bu bize Atamızdan vasiyettir, emanettir. Hatay, Cumhuriyet Halk Partililerin ortak meselesi, ortak aşkıdır. Sizlerin oy verdikleri ve görev verdikleri bizler; tüm engellemelere rağmen hizmet etmeye, çaba sarf etmeye, en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumuna değinen Özel, "Bugün Hatay'da seçildiği halde görevine getirilmeyen biri var. Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Silivri zindanında tutuluyor. Hataylının sandıkta oy verip 'Beni o temsil etsin' dediği kişiyi tutuyorlar. Bunu nerede yapsanız ayıptır" diye konuştu.

"AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, emeği, çorbayı, yardımı kim yaptıysa takdir ettik"

6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için rahmet dileyen Özel, "Resmi kayıtlara göre 53 bin 537 yurttaşımızı kaybettik. Bunların 24 bin 147'si Hatay'daydı. Tüm Hatay'a ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı. Özel, depremin ardından CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin de, "O günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel yönetimlerimizle buradayız. Hatay'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşleştirildi. Sevgili Ekrem İmamoğlu ilk andan itibaren buraya geldi, operasyonun başına geçti. İBB imkanlarıyla yapılması gereken ne varsa Hatay'a seferber edildi. Sadece İstanbul değil; bütün büyükşehirlerimiz, bütün ilçe belediyelerimiz deprem bölgesinde çaba sarf etti. Başka partilerin emeklerini de gördük. Gördüğümüz her yerde, parti ayırmadan; AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, emeği, çorbayı, yardımı kim yaptıysa takdir ettik" dedi. Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkes sorumluluğunu bilecek, ağzından çıkan lafa dikkat edecek"

"Maalesef geçtiğimiz günlerde buraya gelen Sayın Erdoğan, o dönemde verilen emekleri yok sayan, CHP'ye 'deprem turistleri' diyen bir dil kullandı. On binlerce belediye çalışanımızın emeğini Hatay biliyor. Bu emeği görmeyen, yapılanları 'ben yaptım', yapılmayanları 'onlar yapmadı' diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Devletin yaptığını partisine yazan, milletin katkısını görmeyen; parti ayırmayan anlayışımızı örnek almak yerine tam tersini yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. 21 yıl tek başına iktidar olacaksın. Vatandaştan 3 trilyon dolar vergi toplayacaksın. 40 milyar dolar deprem vergisi alacak ve o gece geldiğinde memleket hazırlıksız, yerle bir olacak ve bundan senin dışında herkes sorumlu olacak. Herkes sorumluluğunu bilecek, ağzından çıkan lafa dikkat edecek.

Ben buraya deprem haftasında gelmeyi bu mitingi önümüzdeki baharda yapmayı düşünürken, Erdoğan'ın o haksızlıklarından dolayı, brandaladığı Hatay'da her şeyi dört dörtlük gösteren, sizin isyanınızı duymayan acımasız dilinden dolayı siz istediniz mitingi yapmaya ondan geldim. Ancak deprem haftası tüm hafta deprem bölgesindeyim, Hatay'dayım.

"O sesler hepimizin kulağında 'sesimi duyan var mı' diye ama sesimi duyan olmadı"

Öyle bir para topladılar ki, 3 trilyon dolar inanılmaz bir vergi. 40 milyar dolar sadece deprem vergisi. Peki depreme hazırlık ne yaptılar? 8 tane imar affı. İmar affını çıkaran onlar, haksız yere düzenlemeler yaptıklarında ona itiraz eden mahalleleri, kentsel, rantsal dönüşüm yapıp mahallenin itirazını duymayanlar çıkardığı imar affına değil gidiyorlar. Filanca zamanda şu mahalledeki itirazları dile getirip ölen insanları suçladılar.

Bu afeti yaşadığımızda vatandaş günlerce enkaz altında bağırdı. O sesler hepimizin kulağında 'sesimi duyan var mı' diye ama sesimi duyan olmadı. Kahraman ordumuz 3 gün, 3 gün kışlada görev bekledi. 3 gün meydana çıkamadı. Diğer taraftan afetle mücadelenin, güçlenmesi için yapılan işler ve alınan sorumluluklarda Hatay'a gelen, 11 ile gelen dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin tüm kurumlarından, tüm belediyelerden, burada mücadele edenlere, ölümü göze alıp o yıkıntıların, enkazların altında bir canı kurtarmak için günlerce kendi Kendini helak edenlere, hangi siyasi görüşten olursa olsun taş üstüne taş koyanlara helal olsun. Haklarını helal etsinler.

Millet yardım beklerken IBAN gönderen bunlardı. Millet sokaktayken parayla çadır satan bunlardı. Ben bunları kendim söylüyor olsam, Hatay'da bu bilinmiyor olsa, böyle bir tansiyon olmasa, bu yağmurda, bu Hatay burada, bu tepkiyi verir mi? Bunlar orduyu üç gün bekletti mi? Parayla çadır sattı mı? Depremzedeye IBAN attı mı? 40 gün sonra bile çadır sıraları, kuyrukları var mıydı? İşte Erdoğan, Öyle brandayla, panoyla, devlet gücüyle, devlet memurunu meydana dizmeyle olmaz. Parayla, panoyla, brandayla olmaz. Yürekle olur bu işler.

"Depremi siyasete alet etmek, yaklaşan seçim için oradan bir fırsat çıkarmayı tercih ettiler"

Deprem sonrası illerin yeniden ayağa kaldırılması lazımdı. Bu konuda o dönem genel başkanımız, yönetimimiz 'bize ne düşüyorsa buradayız' dedik. Tüm yapıcı öneriler söylendi ama depremi siyasete alet etmek, yaklaşan seçim için oradan bir fırsat çıkarmayı tercih ettiler. Dediler ki: 'Biz yaparız. Bunlar yapamaz. İktidarda olan biziz. Eğer iktidar değiştirirseniz evlerinize bir yıl içinde geçemezsiniz'. Erdoğan çıktı ve dedi ki: 'Devlet sözü veriyorum. Milletime devlet sözü veriyorum. Bir yıl içinde 650 bin konutu biz teslim ederiz'. Millet öyle takdir etti. Kendisine görev verildi. Bir yılın sonunda sözünün yüzde 2.7'sini, 2 yılın sonunda sözünün yüzde 30'unu, 3 yılın sonunda sözünün yüzde 70'ini tutabildi.

Şimdi gelmiş 'Ben bu evleri veririm deyince veremezsin' diyorlardı. 'Veremezsin' diyen olmadı. 'Bir yıl içinde veremezsin' diyen oldu. Parayla satman doğru değil. Afet evlerini devlet yapsın diyen oldu. O gün ben bu evleri bir yılda yapacağım deyip bir yıl sonunda yüzde 97'yi, iki yıl sonunda yüzde 70'i, şu an bile yüzde 30'u evine sokamamış olanlar, 650 bin söz verip 455 bini 3 sene sonra övünç vesilesi yapmaya çalışanlar ve şu anda 11 ilde, diğer illerle birlikte 271 bin kişi konteynerda yaşarken, Hatay'da 155 bin kişi konteynerla yaşarken, brandayla, taşımayla ve devlet gücüyle buraya gelip de atana, tutana cevabımız hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan.

Bugün 155 bini Hatay'da, deprem geçiren 11 ilde 271 bin kişi konteynerdedir. Bugün yaptıkları konuşmalarda konutların bedava değil parayla verildiğini gizlemektedirler. İnsanlara boş senetler imzalattırdıklarını, 170 metrekare evi yıkılana 70 metrekarelik ev verdikleri doğru mu? Öyle Erdoğan eskisi gibi kolay siyaset yok. Öyle salonlardan atmak tutmak, brandayla evin yüzünü kapatmak, ortalığa buraya gelip tek taraflı söylemek, emekleri görmemek, bir de gerçek dışı bir algıyla burada Türkiye'ye göstermek o konforlu siyaset geride kaldı. Yalanın, algının karşısında Hatay'ın dimdik arkasındayız."

(SÜRECEK)