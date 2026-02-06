CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de.

06.02.2026 16:49  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Niğde'de düzenlenecek 87'nci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ne ilişkin, "Yarın geniş katılımlı ve kapsamlı bir miting bekliyoruz çünkü ülkede ciddi bir yönetememe sorunu vardır. Bu yönetememe hali, her geçen gün derinleşen ekonomik krizden eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar pek çok sorunu beraberinde getirmektedir" dedi.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Ünal AYDIN

(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Niğde'de düzenlenecek 87'nci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ne ilişkin, "Yarın geniş katılımlı ve kapsamlı bir miting bekliyoruz çünkü ülkede ciddi bir yönetememe sorunu vardır. Bu yönetememe hali, her geçen gün derinleşen ekonomik krizden eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar pek çok sorunu beraberinde getirmektedir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı "Millet İradaesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Gürer, miting için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Niğdeli vatandaşların yaşadığı sorunlara değinen Gürer, şöyle konuştu:

"Niğde, Orta Anadolu'nun 10 bin yıllık geçmişe sahip, kültürü, folkloru ve aynı zamanda güçlü tarımsal yapısıyla öne çıkan bir kenttir. Bu yönleriyle Niğde'de sorunlar da oldukça fazladır. Niğde, patates üretiminde Türkiye birincisi, elma ağaç sayısında Türkiye birincisi, üretimde Türkiye üçüncüsü, fasulyede Türkiye birincisi, lahanada Türkiye ikincisi ve kiraz üretimiyle de adından söz ettiren bir bölgedir. Ancak üretici, ürettiği üründen para kazanamamaktadır. Bu nedenle şu anda depolarımızda 500 bin tona yakın patates beklemektedir. Vatandaş raftan ürün alırken zorlanmakta, üretici ise ürettiği ürünü satmakta güçlük çekmektedir."

Niğde'de yıllardır tamamlanamayan yatırımlar bulunmaktadır. 1996 yılında temeli atılan havaalanı hala tamamlanmamıştır. Bor Fizik Tedavi Merkezi'nin Şubat 2025'te açılacağı açıklanmış olmasına rağmen henüz temeli dahi atılmamıştır. Müzemiz depremde zarar görmüş, üç yıldır kapalıdır ve hala açılmamıştır. Ekonomik krizin etkisiyle birçok iş yerinde kapanmalar ve daralmalar yaşanmaktadır. Kentteki beş önemli fabrika ya işçi çıkarmış ya da kapanma aşamasına gelmiştir. İşçisi, esnafı, emeklisi, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız ciddi sorunlar yaşamaktadır. Niğde aynı zamanda bir memur kentidir. Burada yaşayan ve burada yetişmiş çok sayıda memur da bugün emekliler kadar ekonomik sıkıntı içindedir. Her ne kadar Niğde, diğer illere kıyasla yaşam maliyetinin görece daha düşük olduğu bir kent olarak bilinse de artık ekonomik kriz nedeniyle insanlar geçinememektedir. Cepten çıkan para, raftaki ürünü almaya yetmemektedir.

"Yol yapılmış ancak ücretli hale getirildiği için vatandaşlar bu yolu kullanmakta zorlanmaktadır"

Bu nedenle yarın geniş katılımlı ve kapsamlı bir miting bekliyoruz. Çünkü ülkede ciddi bir yönetememe sorunu vardır. Bu yönetememe hali, her geçen gün derinleşen ekonomik krizden eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Niğde-Ankara arasındaki otoyolun gidiş-geliş ücreti 740 liradır, bazı durumlarda bu rakam bin lirayı aşmaktadır. Neredeyse bir ton patates satsanız yol parasını karşılamamaktadır. Yol yapılmış ancak ücretli hale getirildiği için vatandaşlar bu yolu kullanmakta zorlanmaktadır. İşsizlik ve göç sorunu da giderek büyümektedir.

Niğde'nin bir diğer önemli sorunu ise sahip olduğu büyük turizm potansiyeline rağmen yeterince değerlendirilememesidir. Kaleleri, türbeleri, camileri, kiliseleri ve tarihsel zenginliğiyle turizm açısından çok güçlü bir kent olmasına rağmen bu potansiyel görünür kılınamamıştır. Oysa Niğde bir cumhuriyet kentidir. Cumhuriyeti ilk top atışlarıyla karşılayan, Atatürk'ün mücadelesinde her cephede yer alan bir kenttir. 5 Şubat, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümüydü ve bunu coşkuyla kutladık. Atatürk'ün 'Niğde'ye alakam ve sevgim büyüktür' sözü bu kentin tarihsel duruşunun bir göstergesidir. Milli Mücadele döneminde Niğdeliler iki uçağın parasını toplayacak kadar fedakarlık göstermiştir. Niğde, ülkesini, bayrağını ve değerlerini sahiplenen, kadirşinas bir kenttir ancak yeterince tanınmamaktadır ve sorunları fazladır."

"Diğer belediye başkanlarımızın da bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz"

Gürer, ziyaret ettikleri her yerde CHP'nin tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması yönünde güçlü bir talep olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Suç varsa yargılama devam etsin, ancak ortada suç yoktur. Zeydan Karalar benim okul arkadaşım, birlikte gençlik kollarında çalıştık. Adana gibi büyük bir kentin başarılı bir belediye başkanıdır. Tahliye edilmesinden büyük mutluluk duyduk. Diğer belediye başkanlarımızın da bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Ekrem İmamoğlu, 15 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş, bu ülkenin sorunlarını çözebilecek önemli bir değerdir. Onun da bir an önce serbest bırakılarak cumhurbaşkanı adayı olarak seçim çalışmalarına katılmasını diliyoruz. Bugünkü siyasi iktidar, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlere girmesi halinde kazanacağını bilmektedir. Bu nedenle koltuğunu kaybetmemek uğruna suç üretmeye çalışmaktadır. CHP'li belediye başkanları Türkiye'de belediyeciliğin okulunu kurmuş, örnek ve model çalışmalar ortaya koymuştur. Bu nedenle hem hizmette başarılı hem de halkın sevgisini kazanmışlardır. En büyük temennimiz, tüm belediye başkanlarımızın cezaevlerinden çıkarak görevlerine dönmesidir."

"Bölgenin acil ihtiyacı olan bu hastanenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz"

Gürer, Niğde Bor Fizik Tedavi Merkezi'nin 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü gerekçesiyle, hükümetin hastanenin 2025 Şubat ayında tamamlanacağı yönündeki açıklamalarına rağmen bugüne kadar yapımına başlanmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bölgesel bir hastane olan bu merkez, çevre illerden de hasta kabul etmekteydi. Daha sonra Bor Devlet Hastanesi bünyesinde geçici bir birim oluşturulmuş, 2023 yılında yeni hastane için 700 milyon liralık ihale yapılmış ve 2025 Şubat'ında tamamlanacağı açıklanmıştır. Ancak bugün 2026 Şubat ayındayız ve ortada hala sadece bir çukur bulunmaktadır. Son dönemde, hastanenin yapılacağı alanın fay hattı üzerinde olduğu ve bu nedenle yerinin değiştirileceği yönünde açıklamalar yapılmaktadır. 2026 yılı için ayrılan ödenek ise son derece yetersizdir. Oysa bölgede çok sayıda hasta bu merkezi beklemektedir. Üstelik Bor Devlet Hastanesi, bu alana yalnızca 100 metre mesafededir. Mevcut hastanenin etkilenmeyeceği söylenirken, yeni yapılacak hastanenin etkilenebileceğinin ileri sürülmesi son derece çelişkilidir. Günümüz teknolojisi, fay hattı üzerinde dahi güvenli yapıların yapılabileceğini göstermektedir. Fizik Tedavi Merkezi kapatıldıktan sonra hastalar Bor Devlet Hastanesi'ne yönlendirilmiş, ancak yatak kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle çevre illerden gelen hastalar kabul edilememektedir. Deprem sonrası yıkılan merkezin yerine yapılması gereken hastane için bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Açılan çukur olduğu gibi durmaktadır. Bölgenin acil ihtiyacı olan bu hastanenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Niğde halkı bu konuda artık somut adım atılmasını talep etmektedir."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Yerel Haberler, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Niğde, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Yarın Niğde'de. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik
Fatih Tekke’nin ’’Rekor bonservis teklif ettik’’ dediği isim ortaya çıktı Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:23:43. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.