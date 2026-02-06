CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Niğde'de.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Ünal AYDIN

(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Niğde'de düzenlenecek 87'nci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ne ilişkin, "Yarın geniş katılımlı ve kapsamlı bir miting bekliyoruz çünkü ülkede ciddi bir yönetememe sorunu vardır. Bu yönetememe hali, her geçen gün derinleşen ekonomik krizden eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar pek çok sorunu beraberinde getirmektedir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı "Millet İradaesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Gürer, miting için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Niğdeli vatandaşların yaşadığı sorunlara değinen Gürer, şöyle konuştu:

"Niğde, Orta Anadolu'nun 10 bin yıllık geçmişe sahip, kültürü, folkloru ve aynı zamanda güçlü tarımsal yapısıyla öne çıkan bir kenttir. Bu yönleriyle Niğde'de sorunlar da oldukça fazladır. Niğde, patates üretiminde Türkiye birincisi, elma ağaç sayısında Türkiye birincisi, üretimde Türkiye üçüncüsü, fasulyede Türkiye birincisi, lahanada Türkiye ikincisi ve kiraz üretimiyle de adından söz ettiren bir bölgedir. Ancak üretici, ürettiği üründen para kazanamamaktadır. Bu nedenle şu anda depolarımızda 500 bin tona yakın patates beklemektedir. Vatandaş raftan ürün alırken zorlanmakta, üretici ise ürettiği ürünü satmakta güçlük çekmektedir."

Niğde'de yıllardır tamamlanamayan yatırımlar bulunmaktadır. 1996 yılında temeli atılan havaalanı hala tamamlanmamıştır. Bor Fizik Tedavi Merkezi'nin Şubat 2025'te açılacağı açıklanmış olmasına rağmen henüz temeli dahi atılmamıştır. Müzemiz depremde zarar görmüş, üç yıldır kapalıdır ve hala açılmamıştır. Ekonomik krizin etkisiyle birçok iş yerinde kapanmalar ve daralmalar yaşanmaktadır. Kentteki beş önemli fabrika ya işçi çıkarmış ya da kapanma aşamasına gelmiştir. İşçisi, esnafı, emeklisi, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız ciddi sorunlar yaşamaktadır. Niğde aynı zamanda bir memur kentidir. Burada yaşayan ve burada yetişmiş çok sayıda memur da bugün emekliler kadar ekonomik sıkıntı içindedir. Her ne kadar Niğde, diğer illere kıyasla yaşam maliyetinin görece daha düşük olduğu bir kent olarak bilinse de artık ekonomik kriz nedeniyle insanlar geçinememektedir. Cepten çıkan para, raftaki ürünü almaya yetmemektedir.

"Yol yapılmış ancak ücretli hale getirildiği için vatandaşlar bu yolu kullanmakta zorlanmaktadır"

Bu nedenle yarın geniş katılımlı ve kapsamlı bir miting bekliyoruz. Çünkü ülkede ciddi bir yönetememe sorunu vardır. Bu yönetememe hali, her geçen gün derinleşen ekonomik krizden eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Niğde-Ankara arasındaki otoyolun gidiş-geliş ücreti 740 liradır, bazı durumlarda bu rakam bin lirayı aşmaktadır. Neredeyse bir ton patates satsanız yol parasını karşılamamaktadır. Yol yapılmış ancak ücretli hale getirildiği için vatandaşlar bu yolu kullanmakta zorlanmaktadır. İşsizlik ve göç sorunu da giderek büyümektedir.

Niğde'nin bir diğer önemli sorunu ise sahip olduğu büyük turizm potansiyeline rağmen yeterince değerlendirilememesidir. Kaleleri, türbeleri, camileri, kiliseleri ve tarihsel zenginliğiyle turizm açısından çok güçlü bir kent olmasına rağmen bu potansiyel görünür kılınamamıştır. Oysa Niğde bir cumhuriyet kentidir. Cumhuriyeti ilk top atışlarıyla karşılayan, Atatürk'ün mücadelesinde her cephede yer alan bir kenttir. 5 Şubat, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümüydü ve bunu coşkuyla kutladık. Atatürk'ün 'Niğde'ye alakam ve sevgim büyüktür' sözü bu kentin tarihsel duruşunun bir göstergesidir. Milli Mücadele döneminde Niğdeliler iki uçağın parasını toplayacak kadar fedakarlık göstermiştir. Niğde, ülkesini, bayrağını ve değerlerini sahiplenen, kadirşinas bir kenttir ancak yeterince tanınmamaktadır ve sorunları fazladır."

"Diğer belediye başkanlarımızın da bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz"

Gürer, ziyaret ettikleri her yerde CHP'nin tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması yönünde güçlü bir talep olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Suç varsa yargılama devam etsin, ancak ortada suç yoktur. Zeydan Karalar benim okul arkadaşım, birlikte gençlik kollarında çalıştık. Adana gibi büyük bir kentin başarılı bir belediye başkanıdır. Tahliye edilmesinden büyük mutluluk duyduk. Diğer belediye başkanlarımızın da bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Ekrem İmamoğlu, 15 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş, bu ülkenin sorunlarını çözebilecek önemli bir değerdir. Onun da bir an önce serbest bırakılarak cumhurbaşkanı adayı olarak seçim çalışmalarına katılmasını diliyoruz. Bugünkü siyasi iktidar, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlere girmesi halinde kazanacağını bilmektedir. Bu nedenle koltuğunu kaybetmemek uğruna suç üretmeye çalışmaktadır. CHP'li belediye başkanları Türkiye'de belediyeciliğin okulunu kurmuş, örnek ve model çalışmalar ortaya koymuştur. Bu nedenle hem hizmette başarılı hem de halkın sevgisini kazanmışlardır. En büyük temennimiz, tüm belediye başkanlarımızın cezaevlerinden çıkarak görevlerine dönmesidir."

"Bölgenin acil ihtiyacı olan bu hastanenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz"

Gürer, Niğde Bor Fizik Tedavi Merkezi'nin 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü gerekçesiyle, hükümetin hastanenin 2025 Şubat ayında tamamlanacağı yönündeki açıklamalarına rağmen bugüne kadar yapımına başlanmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bölgesel bir hastane olan bu merkez, çevre illerden de hasta kabul etmekteydi. Daha sonra Bor Devlet Hastanesi bünyesinde geçici bir birim oluşturulmuş, 2023 yılında yeni hastane için 700 milyon liralık ihale yapılmış ve 2025 Şubat'ında tamamlanacağı açıklanmıştır. Ancak bugün 2026 Şubat ayındayız ve ortada hala sadece bir çukur bulunmaktadır. Son dönemde, hastanenin yapılacağı alanın fay hattı üzerinde olduğu ve bu nedenle yerinin değiştirileceği yönünde açıklamalar yapılmaktadır. 2026 yılı için ayrılan ödenek ise son derece yetersizdir. Oysa bölgede çok sayıda hasta bu merkezi beklemektedir. Üstelik Bor Devlet Hastanesi, bu alana yalnızca 100 metre mesafededir. Mevcut hastanenin etkilenmeyeceği söylenirken, yeni yapılacak hastanenin etkilenebileceğinin ileri sürülmesi son derece çelişkilidir. Günümüz teknolojisi, fay hattı üzerinde dahi güvenli yapıların yapılabileceğini göstermektedir. Fizik Tedavi Merkezi kapatıldıktan sonra hastalar Bor Devlet Hastanesi'ne yönlendirilmiş, ancak yatak kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle çevre illerden gelen hastalar kabul edilememektedir. Deprem sonrası yıkılan merkezin yerine yapılması gereken hastane için bugüne kadar somut bir adım atılmamıştır. Açılan çukur olduğu gibi durmaktadır. Bölgenin acil ihtiyacı olan bu hastanenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Niğde halkı bu konuda artık somut adım atılmasını talep etmektedir."