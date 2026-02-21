CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Emekli: Ev Hapsi Vermişler Bize. Evimizden Bir Yere Gidemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Emekli: Ev Hapsi Vermişler Bize. Evimizden Bir Yere Gidemiyoruz

21.02.2026 15:05  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Kocaeli'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan emekli bir yurttaş, "Ev hapsi vermişler bize. Evimizden bir yere gidemiyoruz. Veriyor bize, 20 lira maaş veriyor. Ben emek etmişim. Niye vermiyorsun" dedi. Emekli aylığının 20 bin lira olduğunu söyleyen bir başka yurttaş, "Sürünerek geçiniyoruz, geçinemiyoruz, bitiğiz" ifadelerini kullandı. Annesini kaybetmeden önce annesinin kendisine Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakıp bırakmadıklarını sorduğunu aktaran bir başka yurttaş, duygulanarak, "Üç gün önce bana dedi ki, 'Asiye, İmamoğlu'nu saldılar mı' dedi. 'Yok anne, salmadılar' dedim. Çok üzüldü ve üç gün sonra kaybettim. Ben şimdi onu hatırladım. İmamoğlu serbest bırakıldığında mezarına gidip, 'Anne saldılar' derim inşallah" diye konuştu.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KOCAELİ) - CHP'nin Kocaeli'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan emekli bir yurttaş, "Ev hapsi vermişler bize. Evimizden bir yere gidemiyoruz. Veriyor bize, 20 lira maaş veriyor. Ben emek etmişim. Niye vermiyorsun" dedi. Emekli aylığının 20 bin lira olduğunu söyleyen bir başka yurttaş, "Sürünerek geçiniyoruz, geçinemiyoruz, bitiğiz" ifadelerini kullandı. Annesini kaybetmeden önce annesinin kendisine Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakıp bırakmadıklarını sorduğunu aktaran bir başka yurttaş, duygulanarak, "Üç gün önce bana dedi ki, 'Asiye, İmamoğlu'nu saldılar mı' dedi. 'Yok anne, salmadılar' dedim. Çok üzüldü ve üç gün sonra kaybettim. Ben şimdi onu hatırladım. İmamoğlu serbest bırakıldığında mezarına gidip, 'Anne saldılar' derim inşallah" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91'incisi bugün Kocaeli'de yapılıyor. Miting öncesi yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir yurttaş, "Bu kara düzeni bitirmek için mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Ekonomik olarak geçinebildiğini ancak geçinemeyenler için mücadele ettiğini dile getiren yurttaş, "Ekrem İmamoğlu için mücadelemiz devam edecektir, Cumhurbaşkanı olana kadar" ifadelerini kullandı.

"Özgür Başkanımıza çok güveniyoruz"

Mitingte bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen diğer yurttaş, "Gurur duyuyorum. İnşallah Özgür Başkan, Ekrem Başkan ile birlikte burada Cumhurbaşkanı olduğunu kutlayacağız. Çok memnunuz. Buradan Ekrem Başkan'a da çok selamlar gönderiyorum, tutuklu bütün başkanlarımıza. Özgür Başkanımıza da çok güveniyoruz. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Bir yurttaş, "Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni daha iyi yerlere getirmek için buradayız" derken, başka bir yurttaş, "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Başkanımıza sevgilerimi sunuyorum. Yanınızdayız, direneceğiz. Hep beraber buradayız. Adalet istiyoruz. Huzur istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz" dedi.

"Artık yeter, canımıza tak etti"

Her şeyin elden gittiğini söyleyen bir başka yurttaş, "Biz Ekrem İmamoğlu için buradayız. Üzgünüz. En başta ülkemiz, vatanımız, yurdumuz, gençlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, fakirler için buradayız, direniyoruz" diye konuştu. Eşinin 20 bin lira aldığını kaydeden yurttaş, "En düşük aylığı alıyor, en düşük aylık. Artık yeter, canımıza tak etti. Bırakın Cumhurbaşkanı adayımızı, gelsin başına ülkemizin bizi yönetsin. Yeter diyoruz, yeter, yeter" ifadelerini kullandı.

Diğer bir yurttaş, "Bu ülke tek adam rejimine feda edilmeyecek. Onun için buradayız. Cumhuriyetimizin değerlerini korumak için söz verdik. Çalışacağız, başaracağız" diye konuştu.

"Artık bıçak kemiğe dayandı"

İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e güvendiklerini belirten bir yurttaş, "İnşallah bu iktidar bugünden sonra halkı görür, sandığı getirir ve mağlubiyeti ona biz tattıracağız. Artık bıçak kemiğe dayandı. Çok vahşi bir şekilde CHP'ye saldırılmakta. Hukuk ve adalet artık bitmiş. Millet bir çare arıyor. Bunu da mert çocuk İmamoğlu'ndan bekliyoruz. Gelsinler sandığı da koysunlar, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.

Başka bir yurttaş, "Biz daha özgür olmak istiyoruz. Bütün hapistekilerin hepsini çıkarmalarını istiyoruz. Bu yalan düzeni daha kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu serbest bırakıldığında mezarına gidip, 'anne saldılar' derim inşallah"

Annesini geçen yıl haziran ayında kaybettiğini kaydeden bir yurttaş, duygulanarak, "Üç gün önce bana dedi ki, 'Asiye İmamoğlu'nu saldılar mı' dedi. 'Yok anne, salmadılar' dedim. Çok üzüldü ve üç gün sonra kaybettim. Ben şimdi onu hatırladım. İmamoğlu serbest bırakıldığında mezarına gidip, 'Anne saldılar' derim inşallah" ifadelerini kullandı.

"Ayaktayız işte, ölmedik"

Diğer bir yurttaş, "Kuru ekmek yiyoruz, kuru ekmek. Torunlara harçlık veremiyoruz" derken, yanındaki bir yurttaş, "Çocuklar olmasa geçinmek zor" dedi. Bir yurttaş da 20 bin lira aylık aldığını belirterek, "Ayaktayız işte, ölmedik" şeklinde konuştu.

Bir yurttaş, "Vallahi bu hükümeti ezmemiz lazım. Bundan kurtulmamız lazım. Yeter ya. 26 senemi verdim. Aldığım para 16 bin lira" dedi. Alım gücünden bahseden yurttaş, "Bir limon olmuş 120 lira. Ben nerede alayım" dedi.

Şöfor olarak emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Ev hapsi vermişler bize. Evimizden bir yere gidemiyoruz. Veriyor bize, 20 bin lira maaş veriyor. Ben emek etmişim. Niye vermiyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi. Emekli olduğunu çarşı-pazara gidemediğini dile getiren yurttaş, "Hapisim, hapis. Çoluk çocuğun yüzüne bakamıyorum, bıktık" ifadelerini kullandı.

"Sürünerek geçiniyoruz"

Vaziyetin iyi görünmediğini ifade eden diğer bir yurttaş, "Vaziyet kötü. Ama umarım daha iyi günler bizi bekler" dedi. Emekli olduğunu ve 20 bin 150 lira aylık aldığını ifade eden yurttaş, "Nasıl geçiniyorsunuz" sorusu üzerine, "Sürünerek, sürünerek geçiniyoruz. Geçinemiyoruz, bitiğiz" yanıtını verdi. "Daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmış mıydınız Türkiye'de? Ne yapılması lazım" sorularını yurttaş, "Hayır. Yapılması gereken demokratik işlemler ne ise demokratik haklar, hukuklar ne ise onların yerine getirilmesi lazım" ifadeleriyle yanıtladı.

"Ben üç çocuk okuttum, üç çocuk evlendirdim. Bu rezilliği görmedim"

Bir yurttaş, "İmamoğlu'nu çıkarın, Türkiye değişir" dedi. Eşinin emekli olduğunu ve tek maaşla geçindiğini dile getiren yurttaşın eşi, "Ben daha önceden üç çocuk okuttum. Üç çocuk evlendirdim. Bu rezilliği görmedim. Ama son 23-25 yılda perişan olduk. Selam vererek geçiyoruz pazar yerinden" diye konuştu.

Emekli bir yurttaş, "Tek başına hükümdarlık yapıyor, olmaz. Onun için ben kızgınım. Yoksa benim parayla pulla işim yok. Ben yavan ekmekle büyüdüm zaten. Ben evvelden rahatça gidip karnımı doyuruyordum, yemeğimi yiyordum. Şimdi bir lokantaya hanımla gidemiyorum. İki kişi 700-800 lira. Geçen gün gittim hanımla, hanıma ısmarladım. Kendime alamadım. 750 lira" şeklinde konuştu.

Emekli olduğunu, ancak çalıştığını kaydeden bir başka yurttaş, "Emekli çalışmadan geçinemez tabii. Genel olarak konuşuyorum. Ülkemizin de sorunlarını biliyoruz. Dolayısıyla burada olmak gerekiyordu. Biz de buradayız. Millet iradesine sahip çıkıyor. Bizim de irademiz bu yönde. Dolayısıyla biz de bu güce kuvvet vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Ev hapsi, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Katılan Emekli: Ev Hapsi Vermişler Bize. Evimizden Bir Yere Gidemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü 21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü
CHP’li başkan partiden ihraç edildi CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: Bitkisel üretim yapanlara 81 milyar liralık ödeme yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Bitkisel üretim yapanlara 81 milyar liralık ödeme yapacağız
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:22:35. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Emekli: Ev Hapsi Vermişler Bize. Evimizden Bir Yere Gidemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.