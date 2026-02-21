CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Emekli: Ev Hapsi Vermişler Bize. Evimizden Bir Yere Gidemiyoruz

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KOCAELİ) - CHP'nin Kocaeli'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan emekli bir yurttaş, "Ev hapsi vermişler bize. Evimizden bir yere gidemiyoruz. Veriyor bize, 20 lira maaş veriyor. Ben emek etmişim. Niye vermiyorsun" dedi. Emekli aylığının 20 bin lira olduğunu söyleyen bir başka yurttaş, "Sürünerek geçiniyoruz, geçinemiyoruz, bitiğiz" ifadelerini kullandı. Annesini kaybetmeden önce annesinin kendisine Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakıp bırakmadıklarını sorduğunu aktaran bir başka yurttaş, duygulanarak, "Üç gün önce bana dedi ki, 'Asiye, İmamoğlu'nu saldılar mı' dedi. 'Yok anne, salmadılar' dedim. Çok üzüldü ve üç gün sonra kaybettim. Ben şimdi onu hatırladım. İmamoğlu serbest bırakıldığında mezarına gidip, 'Anne saldılar' derim inşallah" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91'incisi bugün Kocaeli'de yapılıyor. Miting öncesi yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir yurttaş, "Bu kara düzeni bitirmek için mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Ekonomik olarak geçinebildiğini ancak geçinemeyenler için mücadele ettiğini dile getiren yurttaş, "Ekrem İmamoğlu için mücadelemiz devam edecektir, Cumhurbaşkanı olana kadar" ifadelerini kullandı.

"Özgür Başkanımıza çok güveniyoruz"

Mitingte bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyen diğer yurttaş, "Gurur duyuyorum. İnşallah Özgür Başkan, Ekrem Başkan ile birlikte burada Cumhurbaşkanı olduğunu kutlayacağız. Çok memnunuz. Buradan Ekrem Başkan'a da çok selamlar gönderiyorum, tutuklu bütün başkanlarımıza. Özgür Başkanımıza da çok güveniyoruz. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Bir yurttaş, "Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni daha iyi yerlere getirmek için buradayız" derken, başka bir yurttaş, "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Başkanımıza sevgilerimi sunuyorum. Yanınızdayız, direneceğiz. Hep beraber buradayız. Adalet istiyoruz. Huzur istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz" dedi.

"Artık yeter, canımıza tak etti"

Her şeyin elden gittiğini söyleyen bir başka yurttaş, "Biz Ekrem İmamoğlu için buradayız. Üzgünüz. En başta ülkemiz, vatanımız, yurdumuz, gençlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, fakirler için buradayız, direniyoruz" diye konuştu. Eşinin 20 bin lira aldığını kaydeden yurttaş, "En düşük aylığı alıyor, en düşük aylık. Artık yeter, canımıza tak etti. Bırakın Cumhurbaşkanı adayımızı, gelsin başına ülkemizin bizi yönetsin. Yeter diyoruz, yeter, yeter" ifadelerini kullandı.

Diğer bir yurttaş, "Bu ülke tek adam rejimine feda edilmeyecek. Onun için buradayız. Cumhuriyetimizin değerlerini korumak için söz verdik. Çalışacağız, başaracağız" diye konuştu.

"Artık bıçak kemiğe dayandı"

İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e güvendiklerini belirten bir yurttaş, "İnşallah bu iktidar bugünden sonra halkı görür, sandığı getirir ve mağlubiyeti ona biz tattıracağız. Artık bıçak kemiğe dayandı. Çok vahşi bir şekilde CHP'ye saldırılmakta. Hukuk ve adalet artık bitmiş. Millet bir çare arıyor. Bunu da mert çocuk İmamoğlu'ndan bekliyoruz. Gelsinler sandığı da koysunlar, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.

Başka bir yurttaş, "Biz daha özgür olmak istiyoruz. Bütün hapistekilerin hepsini çıkarmalarını istiyoruz. Bu yalan düzeni daha kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu serbest bırakıldığında mezarına gidip, 'anne saldılar' derim inşallah"

Annesini geçen yıl haziran ayında kaybettiğini kaydeden bir yurttaş, duygulanarak, "Üç gün önce bana dedi ki, 'Asiye İmamoğlu'nu saldılar mı' dedi. 'Yok anne, salmadılar' dedim. Çok üzüldü ve üç gün sonra kaybettim. Ben şimdi onu hatırladım. İmamoğlu serbest bırakıldığında mezarına gidip, 'Anne saldılar' derim inşallah" ifadelerini kullandı.

"Ayaktayız işte, ölmedik"

Diğer bir yurttaş, "Kuru ekmek yiyoruz, kuru ekmek. Torunlara harçlık veremiyoruz" derken, yanındaki bir yurttaş, "Çocuklar olmasa geçinmek zor" dedi. Bir yurttaş da 20 bin lira aylık aldığını belirterek, "Ayaktayız işte, ölmedik" şeklinde konuştu.

Bir yurttaş, "Vallahi bu hükümeti ezmemiz lazım. Bundan kurtulmamız lazım. Yeter ya. 26 senemi verdim. Aldığım para 16 bin lira" dedi. Alım gücünden bahseden yurttaş, "Bir limon olmuş 120 lira. Ben nerede alayım" dedi.

Şöfor olarak emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Ev hapsi vermişler bize. Evimizden bir yere gidemiyoruz. Veriyor bize, 20 bin lira maaş veriyor. Ben emek etmişim. Niye vermiyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi. Emekli olduğunu çarşı-pazara gidemediğini dile getiren yurttaş, "Hapisim, hapis. Çoluk çocuğun yüzüne bakamıyorum, bıktık" ifadelerini kullandı.

"Sürünerek geçiniyoruz"

Vaziyetin iyi görünmediğini ifade eden diğer bir yurttaş, "Vaziyet kötü. Ama umarım daha iyi günler bizi bekler" dedi. Emekli olduğunu ve 20 bin 150 lira aylık aldığını ifade eden yurttaş, "Nasıl geçiniyorsunuz" sorusu üzerine, "Sürünerek, sürünerek geçiniyoruz. Geçinemiyoruz, bitiğiz" yanıtını verdi. "Daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmış mıydınız Türkiye'de? Ne yapılması lazım" sorularını yurttaş, "Hayır. Yapılması gereken demokratik işlemler ne ise demokratik haklar, hukuklar ne ise onların yerine getirilmesi lazım" ifadeleriyle yanıtladı.

"Ben üç çocuk okuttum, üç çocuk evlendirdim. Bu rezilliği görmedim"

Bir yurttaş, "İmamoğlu'nu çıkarın, Türkiye değişir" dedi. Eşinin emekli olduğunu ve tek maaşla geçindiğini dile getiren yurttaşın eşi, "Ben daha önceden üç çocuk okuttum. Üç çocuk evlendirdim. Bu rezilliği görmedim. Ama son 23-25 yılda perişan olduk. Selam vererek geçiyoruz pazar yerinden" diye konuştu.

Emekli bir yurttaş, "Tek başına hükümdarlık yapıyor, olmaz. Onun için ben kızgınım. Yoksa benim parayla pulla işim yok. Ben yavan ekmekle büyüdüm zaten. Ben evvelden rahatça gidip karnımı doyuruyordum, yemeğimi yiyordum. Şimdi bir lokantaya hanımla gidemiyorum. İki kişi 700-800 lira. Geçen gün gittim hanımla, hanıma ısmarladım. Kendime alamadım. 750 lira" şeklinde konuştu.

Emekli olduğunu, ancak çalıştığını kaydeden bir başka yurttaş, "Emekli çalışmadan geçinemez tabii. Genel olarak konuşuyorum. Ülkemizin de sorunlarını biliyoruz. Dolayısıyla burada olmak gerekiyordu. Biz de buradayız. Millet iradesine sahip çıkıyor. Bizim de irademiz bu yönde. Dolayısıyla biz de bu güce kuvvet vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.