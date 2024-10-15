CHP'nin Suça Bulaşan Gençler İçin Meclis Araştırması Teklifi Reddedildi - Son Dakika
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CHP'nin Suça Bulaşan Gençler İçin Meclis Araştırması Teklifi Reddedildi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, artan gençlerdeki şiddet suçlarının nedenlerini araştırmak için Meclis araştırması açılması çağrısında bulundu. Ancak öneri, iktidar partileri tarafından reddedildi. Uzun, suç işleyen gençlerin sayısındaki artışın toplumun geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

15.10.2024 21:24  Güncelleme: 22:54
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(TBMM) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Resmi veriler, şiddet suçlarına karışan gençlerin sayısında artış olduğunu ortaya koymaktadır. Meclis'imiz, derhal suça bulaşan gençlerin sayısındaki artışın nedenleriyle, artan şiddete dair hükümet politikalarındaki yanlışlıkların ve yetersizliklerin tespit edilmesi ve çözüm yollarının ortaya konularak gereken adımların atılabilmesi için Meclis araştırması açmalı ve çözüm yollarını belirlemelidir" dedi. CHP'nin suça bulaşan gençlerin sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılmasına ilişkin grup önerisi reddedildi.

CHP'nin suça bulaşan gençlerin sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılmasına ilişkin grup önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, şunları söyledi:

"Gençleri iyi yetişmemiş bir toplumun geleceğinin de iyi olması tabiatıyla beklenemez. Özellikle artan suç oranlarını hepimiz yaşayarak görmekteyiz. Ne yazık ki artık kadınlar sokağa çıkamaz, çocuklar parka gidemez oldu. Suç ve mağdur artarken bunun en can alıcı boyutu ise suçluların önemli bir kısmının çocuk ve gençlerden olması. Suç işleyen gençlerin önemli bir kısmı ilk suçlarını çocuk yaştayken işlemektedirler. Gençler arasındaki suç oranlarındaki artış; eğitim, istihdam ve sosyal hizmet boyutu olan çok katmanlı bir sorundur. Resmi veriler, şiddet suçlarına karışan gençlerin sayısında artış olduğunu ortaya koymaktadır. Meclis'imiz, derhal suça bulaşan gençlerin sayısındaki artışın nedenleriyle artan şiddete dair hükümet politikalarındaki yanlışlıkların ve yetersizliklerin tespit edilmesi ve çözüm yollarının ortaya konularak gereken adımların atılabilmesi için Meclis araştırması açmalı ve çözüm yollarını belirlemelidir."

"Yoksulluk ve maddi kaygılar..."

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da yoksulluk ve maddi kaygıların gençlerin suça karışmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğuna değinerek; "Gençler suçun faili, aynı zamanda suça bulaştırıldıkları için suçluluğun mağduru da oluyor. Türkiye'de son zamanlarda genç yaştaki erkekler yüzünden yaşanan şiddet olayları vahşi cinayetlere kadar vardı. Buradaki asıl sorun şu: Okul çağındaki çocuklarımız ve gençlerimiz nası oluyor da bir suç makinesi haline dönüşüyor? Yoksulluk ve maddi kaygılar gençlerin suça karışmasındaki en önemli faktörlerden biri. Bir diğeri ise, okul çağındaki çocukların okuldan uzaklaşması" şeklinde konuştu.

"Okullar kasvet yuvası haline getirilmiş"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de CHP'nin grup önerisine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

'Önergede, 15-24 arası artan şiddet ve genç yaştaki erkeklerin saldırı ve cinayetleri… Bu araştırma önergesini hakkıyla verebilmek için bir kere bunları psikolojik sorunlara bağlamak, madde bağımlılığına bağlamak sorunu çözmüyor. 15-24 arasındaki gençler ne yaşıyor? Eğitimde okullar kasvet yuvası haline getirilmiş; okullarda şenlikler yapılamıyor, okulda kültürel faaliyetler yapılamıyor, tarikatlar ve cemaatlerin cirit attığı okullarda gençler sürekli ölümü dinliyorlar. İşçi gençler sürekli işçi cinayetlerinde ölüyor; borçlandırılıyor, devlet tarafından sürekli borçlandırılıyor. Böyle bir ortamda yaşayan bir gençlikle karşı karşıyayız dolayısıyla bunların kesinlikle çözülmesi lazım.

'İncel' diye ifade edilen genç erkek grubu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı, kadınların hedef gösterildiği bir yerde kadın düşmanı manifestolar yayınlıyor. Bunlar olurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'li belediye meclis üyesi diyor ki: 'Ay canım, katledilen, surdan atılan kadınların da nevrotik flört ilişkisi varmış' deyip fail aklıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bütün pişkinliğiyle AKP'li Meclis üyesi diyor ki: 'Olur mu? İyice araştıralım. Öldüren kadar ölenin de suçu var bunda.' Bu politikalar sürdüğü sürece kalıcı çözüm bulunamayacak."

Kaynak: ANKA

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