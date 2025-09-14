CHP'nin Tandoğan Mitinginde 'Teslim Alınmaz' Vurgusu - Son Dakika
CHP'nin Tandoğan Mitinginde 'Teslim Alınmaz' Vurgusu

14.09.2025 18:19
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği mitingde, partisinin Türkiye'nin teslim alınamayan son kalesi olduğunu vurgulayarak, 'Partimize sahip çıkacağız' dedi.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingine ilişkin, " Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin teslim alınamayan son kalesidir, teslim etmeyeceğiz, partimize sahip çıkacağız" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Güner,  yarın görülecek olan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptal davası ve mitinge ilişkin yaptığı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi köklerini, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nden alan, kökleri 4 Eylül 1919'a dayanan, Türkiye'nin en köklü, en kurumsal siyasal partilerinden. Sadece bu özellik Türkiye'de, dünyada da sayılı örneklerden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ücra köşedeki üyesinden tutunuz da en tepedeki genel başkanına kadar, hele hele bu partinin en yetkili organının üyeleri olan kurultay delegeleri başta olmak üzere hepsi onuruyla, şerefiyle, namusuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev yapacak. Hiçbirinin iradesini; hiçbir makamın, hiçbir yetkisiz organın gasbetmesine, ele geçirmesine bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

"Partimize sahip çıkacağız"

Bugün burada Ankara'lı hemşehrilerimiz, Ankara'nın dört bir yanından ve çevreden buraya gelen tüm hemşehrilerimiz, yurttaşlarımız bugüne kadar onların varlığı için, Türkiye Cumhuriyeti'nin de, demokrasinin, adaletin, hukukun üstünlüğü için mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kez de bizim emeklilerimiz, işçilerimiz, köylülerimiz, yurttaşlarımız dört bir yandan geldi, sahip çıkıyorlar. Bu sesi umut ediyorum ki herkes görür; yargı organları da görür, bürokrasi de görür, hükümet de görür, idari organlar da görür. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin teslim alınamayan son kalesidir, teslim etmeyeceğiz, partimize sahip çıkacağız. Bugün burada yüz binler Genel Başkanımız Özgür Özel ile dayanışma içerisinde. Bu dayanışmayı, bu birlikteliği iktidar olduğumuz güne kadar sürdüreceğiz.

"Hukuken bu davadan bir şey çıkma ihtimali yok"

Hep beraber orada olacağız. Sadece biz değil, müdahil olan parti meclis üyelerimiz var, delegelerimiz var, parti yöneticilerimiz var, hepimiz orada olacağız. Ben daha önce de ifade ettim, hukuken bu davadan bir şey çıkma ihtimali yok. Bu dava reddedilecektir diye bekliyoruz ama bugüne kadar ne yazık ki sürekli erteleme süreciyle dava Türkiye gündeminde tutuldu. Bunun da aslında sebebini çok iyi biliyoruz. Sonuç değil süreç odaklı bir süreç yürütülüyor ve bu süreçte CHP'yi yıpratılmak isteniyor. Ama gördüğünüz gibi her geçen gün bizim yanımızda olan kitleler; nasıl İstanbul'da meydanlarda, nasıl Anadolu'da meydanlarda büyüyorsa  Ankara'da da Tandoğan Meydanı'nda da daha da geniş bir katılım ile destek devam ediyor. Dolayısıyla bu süreçlerde buradan medet umanlar eli boş dönecektir."

Kaynak: ANKA

