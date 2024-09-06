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CHP'nin tüzük değişiklikleri için kurultay başladı

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tüzük değişikliklerinin ele alındığını ve Türkiye'nin en demokratik tüzüğünü yapmak üzere olduklarını belirtti.

06.09.2024 17:50  Güncelleme: 17:55
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, " Türkiye'nin birinci partisi olarak Türkiye'nin en demokratik tüzüğünü yapmak üzereyiz. Çok güzel değişiklikler var. 'Değişimin yüzyılı' diyoruz zaten. Nisan ayından bu yana Türkiye'nin her tarafından gelen binlerce öneri süzgeçten geçirilerek çok güzel bir metin ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın Genç, tüzük değişikliklerinin ele alındığı CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birinci partisi olarak Türkiye'nin en demokratik tüzüğünü yapmak üzereyiz. CHP olarak sorumluluğumuz çok büyük" dedi.

Kurultayın Sivas'ta başlatıldığını anımsatan Genç, "Türkiye'nin her tarafından gelen kurultay delegelerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, önceki genel başkanlarımızla birlikte kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel değişiklikler var. 'Değişimin yüzyılı' diyoruz zaten. Nisan ayından bu yana Türkiye'nin her tarafından gelen binlerce öneri, süzgeçten geçirilerek güzel bir metin ortaya çıktı. O metni de şu saatlerde artık kurultayın onayına sunduk" ifadelerini kullandı.

Tartışılan maddelere değinen Aşkın Genç, şunları söyledi:

"Tartışmalı maddeler mutlaka olacaktır ama benim gördüğüm kadarıyla çok fazla tartışmalı madde yok. Örgüt denetiminde ön seçim her tarafta gerçekleştirilecek. Dijital demokratik katılım yöntemiyle çalışmalara katılan üyeler, gerçekten partiyi sahiplenen, sorumluluklarını yerine getiren üyeler. O üyelerin seçimlerde adayları belirlemesi söz konusu. Üç dönem kuralını her zaman ifade ediyorduk. Üç dönem, seçilmiş her insan için yeterli Türkiye'ye hizmet etme anlamında.

Onun haricinde kotalar konusunda konuşmalar var, yüzde 5'ini gençlere ve kadınlara eşit temsil hakkı vermek istiyoruz. Uzman kadrolara ihtiyacımız var. Mesela hayvan hakları yasası görüşülürken bir tane veteriner yoktu grubumuzda, yine bir vali yok İçişleri Komisyonu'nda görevlendirebileceğimiz. Bunlar tüm partilerde olması gereken meslekler.

Bir de yüzde 5 civarında da Genel Başkan zannediyorum yakın çalışma arkadaşlarını -ilerde hükümet kurduğu takdirde- bakanlık yapabilecek uzman kadrolarla oluşturmak istiyor. Ben de çok abes görmüyorum bunları çünkü çok milletvekili çıkaracağız. Biz artık iktidara yürüyoruz, Türkiye'nin birinci partisiyiz. Biz şu anki Meclis grubumuzdan çok daha büyük Meclis grubu ile çalışacağız önümüzdeki seçim döneminde. Biz iktidar olacaksak zaten 300'e yakın milletvekili çıkaracağız Türkiye'nin her tarafında. Dolayısıyla o kotalar kimseyi olumsuz anlamda etkilemeyecek."

CHP\'nin tüzük değişiklikleri için kurultay başladı
Kaynak: ANKA

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