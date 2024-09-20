CHP'nin Uşak'taki Eğitim Buluşması: Eğitim Sorunları ve İktidar Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'nin Uşak'taki Eğitim Buluşması: Eğitim Sorunları ve İktidar Eleştirisi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Uşak'ta eğitim sorunlarını gündeme getirerek, okulların plansız kapanmaları ve taşınmalarına sert eleştirilerde bulundu. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetimindeki eksikliklere dikkat çekti.

20.09.2024 15:05  Güncelleme: 15:14
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HABER: OGÜN AKKAYA - KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(UŞAK) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Uşak'ı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve öğrencilerinin başka bir okula taşındığı lisenin önünde konuştu. Özçağdaş, "Daha geçen yıl garantisi bitmemiş bir ısıtma sistemi ve elektrik sistemi kurdular. Şimdi yıkacaklar. Sonra Milli Eğitim Bakanı utanmadan, sıkılmadan tasarruf tedbirlerinden bahsediyor. Siz hiçbir işi doğru yapmaz mısınız? Bu iktidarın temel gündemlerinden birisi, Cumhuriyet'in eğitim kurumlarını tek tek yıkmaktır" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, bu kez de Uşak'ı ziyaret etti. Eğitimcilerle bir araya gelen CHP heyeti, Uşak'ta eğitim alanında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Uşak Belediyesi'ne ait bir salonda gerçekleşen buluşmaya, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP İl Başkanı Sevinç Yazgan, CHP İl Eğitim Sekreteri, eğitim sendikalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Okul kent dışında, aileler öğrencilerini gönderemiyor"

Özçağdaş ve beraberindeki heyet buluşma sonrasında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle okulların açılmasına günler kala boşaltılan ve öğrencilerin başka bir okula gönderildiği Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. Öğrencilerin taşındığı okulun şehir merkezine uzak bir noktada yer almasından dolayı ailelerin çocuklarını okula gönderemediğini söyleyen Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Burası Uşak'ın merkezi. Uşak'ın önemli okullarından biri. 10 bölüm var bu okulda. 5 Eylül itibarıyla bu okulda kayıtlar alınıyordu. 7 Eylül'de, yani okulların açılmasına 2 gün kala bu okulun taşınma kararı alındı. Öğrenciler, öğretmenler şakın. Kantinci bile şakın. Okul, apar topar kentin dışında olan Vala Gedik Anadolu Lisesi'ne taşındı. Böylesi bir plansızlık ve iş bilmezlik inanılır gibi değil. Koca bir okul eğitim-öğretimin başlamasından bir gün kala kentin dışına taşındı. Bu okulun 90 öğrencisi okuldan ayrıldı. Çünkü okul kent dışında, aileleri gönderemiyor. İki okul birleşmiş oldu ve daha büyük bir sorunu söyleyeyim. Burası uygulamalı bir okul olduğu için 12. sınıf yiyecek içecek bölümlerinde 31 saat, 11. sınıfta 15 saat, 10. sınıfta 10 saat, 9. sınıfta 7 saat uygulamalı çalışma yapılması gerekiyor. Bu okulda var ama gittikleri okulda yok. Plansız arkadaşların bir açıklaması da yok. Uygulamalı okula gidiyorsunuz ama uygulama yapamıyorsunuz. Bu öğrenciler haftanın 31 saatini ne yapacak? Diğer bölümlerin de uygulama atölyesi yok. O okula giden öğrenciler ve veliler mutsuz.

"Siz ne iş bilmez insanlarsınız?"

Milli Eğitimi yönettiği iddiasında olanlar 'ne yapalım, okulu güçlendirmemiz gerekiyordu' derler. Bu okulun güçlendirmesi 2008'den bu yana yapılacaktı. 16 yıl sonra okulların açılmasına iki gün kala apar topar başka bir yere taşındı. Bu yeteneksiz arkadaşların başka bir marifetini daha söyleyeyim. Uşak Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlüğü'ne sorsunlar. Daha geçen yıl garantisi bitmemiş bir ısıtma sistemi ve elektrik sistemi kurdular. Şimdi yıkacaklar. Sonra Milli Eğitim Bakanı utanmadan, sıkılmadan tasarruf tedbirlerinden bahsediyor. Siz ne kadar iş bilmez insanlarsınız. Siz özel bir çalışma ile mi bir araya geldiniz? Siz hiçbir işi doğru yapmaz mısınız? Bu iktidarın temel gündemlerinden birisi, Cumhuriyet'in eğitim kurumlarını tek tek yıkmaktır. Sayın Bakan, o bakanlığı yönetmiyorsunuz. Bırakın o bakanlığı, rahatlasın bakanlık. Velileri, öğrencileri rahat bırakın. Bu ülkenin bu kadar yönetememezliği kaldıracak zamanı yok."

CHP\'nin Uşak\'taki Eğitim Buluşması: Eğitim Sorunları ve İktidar Eleştirisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Uşak'taki Eğitim Buluşması: Eğitim Sorunları ve İktidar Eleştirisi - Son Dakika

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