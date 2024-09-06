CHP\'de Değişim Vurgusu: Cumhurbaşkanı Değişimi Gerekiyor

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı değerlendirmede, "Kurultay değişim, genel başkanımızı değiştirdik, yönetimi değiştirdik. İki tüzüğümüzü değiştirdik. Üçüncü değişim ne olmalı? Cumhurbaşkanı'nı değiştirip ülkeye huzur, kardeşlik ve demokrasiyi getirmeliyiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'de tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'inci Olağanüstü Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. CHP'li Başarır Siyasi Parti Kanunu'nda değişiklikler yapılarak milletvekili seçiminde tercih sisteminin yeniden getirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Tabii benim de muradım, benim de isteğim partide çok sesliliğin, parti içi demokrasinin, ön seçimin olağan hale gelmesi. Bunu da elimizden geldiği kadar Siyasi Partiler Kanunu'nun el verdiği, il başkanlarımızın, örgütlerin istediği o doğrultuda yapmaya çalıştık. Büyük bir uzlaşı var. Ben isterim ki ön seçimi de aşalım. Siyasi partiler kanunu değiştirelim. Mersin'de 13 milletvekili var, 26 aday koyalım, tercihle halk seçsin. Daha geniş kitlelere doğru gidelim. Ne kadar çok uzlaşıyla ne kadar çok oyla bir milletvekili seçilirse, hem o oy veren insanlara, hem o bölgesine hem parlamentoya karşı sorumluluğu da daha fazla olur.

Şimdi biz görevimizi yaptık. Bir şey daha yapmamız gerekiyor. Parlamentoya iş düşüyor, gelin Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirelim demokratik hale getirelim, delegeliği kaldıralım. Yeri ve zamanı geldiğinde tüm halkın oy kullandığı sandıktan belirleyelim. Bunu yapamıyorsak, 26 aday gösterelim, Mersin halkı kime daha fazla oy veriyorsa, onu milletvekili yapalım. Bunu 1991'de denedik, çok iyi sonuç aldık. Bunun bir güzel yanı daha var. 26 sıradaki aday da 1. sıradaki aday kadar çalışacak, oy isteyecek, kampanya yapacak. İşte o zaman demokratik bir ülke, çok sesli bir ülke olmuş oluruz.

Bunu bir an önce bitirip ülkeyi seçime götürmeliyiz. Kurultay değişim, genel başkanımızı değiştirdik, yönetimi değiştirdik. İki tüzüğümüzü değiştirdik. Üçüncü değişim ne olmalı? Cumhurbaşkanı'nı değiştirip ülkeye huzur, kardeşlik ve demokrasiyi getirmeliyiz. Ben dijital katılımı çok önemsiyorum. Yaklaşık 1.5 milyon üye dijital katılımla partinin partinin yönetiminde söz sahibi olacak. Kadın ve gençlik kotasının kontenjanının üçte birini onlara kullanılması çok kıymetli. Hakim huzurunda, örgüt huzurunda ön seçimin miktarının artması ve zorunlu hale getirilmesi çok kıymetli. Ama yine söylüyorum bunların hepsini mesela delegeliği kaldıramamız, genel başkanı dahil tüm partinin belde teşkilatından genel başkanına kadar tüm birimlerini, üyelerin seçmemesi siyasi partilerdeki antidemokratik o maddelerden kaynaklanıyor. O da değişirse bir tüzük kurultayı daha yaparız, siyasi partilerdeki değişikliğe göre işte adaylarımızı çok çok daha demokratik dediğim gibi tercihle seçebiliriz. Bu kurultay dediğim gibi pazartesinden sonra partinin kuruluş yıl dönümünden sonra Anadolu'ya koşar adımlarla gidip iktidara yürümeliyiz."