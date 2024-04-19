CHP, parti aleyhine çalışan üyeleri ihraç edecek

CHP Genel Merkezi; il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını bildirdi.
CHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde bazı partililerin CHP aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalışmalar yürüttüğünü ve bu üyeler hakkında disiplin sürecinin Merkez Yönetim Kurulu'nca başlatılacağını il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile duyurdu
Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci Binici ve Gökan Zeybek imzasıyla yayımlanan bildiri şöyle:
"31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde partimizin elde ettiği başarı örgütlerimizin özverili çalışmaları sayesinde gelmiştir. Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir.
Tüzüğümüzün 68/1-e maddesi 'Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak' fiilinin kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğini düzenlemiştir. Bu hükme göre partimiz aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerimizle ilgili disiplin süreci doğrudan Merkez Yönetim Kurulumuzca başlatılacaktır.
Yerel seçimlerde partimiz aleyhine, başka parti veya aday lehine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevkinin yapılması için bu kişilerin isim ve partideki görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar Genel Merkez Yazı İşleri'ne bildirilmesi gerekmektedir. Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."
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