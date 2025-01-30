CHP, Seyhan Belediyesi'nde Haciz Uygulamasını Değerlendirdi

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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne geçmiş dönem borçlarında dolayı haciz gelmesine ilişkin olarak, "Zaten yapılan ön incelemede de şişirilmiş faturalar olduğu çok açık. Bu konuyla firmaların yaptığı işlerle ilişkin bir soruşturma açılması talimatını verdik. Zaten Sayıştay denetçileri tarafından da burada bazı bulgular bulunmuş durumda. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne geçmiş dönem borçlarından dolayı haciz gelmesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Zeybek, şunları söyledi:

"Seyhan büyük bir ilçe. Gelirleriyle giderleri arasında büyük bir dengesizlik var. Bir de İller Bankası'ndan sürekli olarak geçmiş döneme ilişkin borçların kesilme sebebiyle bir ödeme sıkıntısı, ödeme güçlüğü yaşıyor. Bu müteahhit firmalarında geçmişte tek tekti şimdi ortak hareket ediyorlar. Belediye başkanının makam odasındaki koltuklara haciz işlemini yapmışlar. Orada başkanımız borcun ödenmesi konusunda çalışmalarını yürütüyor. Ama belediyenin asıl işi zorunlu hizmetler. Bu hizmetlerin yapılabilmesi için de cari işlemlerin devam etmesi, akaryakıt temizlik gibi zorunlu tüketim harcamalarının yapılmasının yanında işçi ücretlerinin ödenmesi gerekiyor. Bunlar yapılınca da bir ödeme sıkıntısıyla karşı karşıya belediye. Biz de hem gelir arttırıcı önlemler hem tasarruf tedbirleri konusunda temas halindeyiz. Müteahhitin yaptığı uygulamayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Zaten yapılan ön incelemede de şişirilmiş faturalar olduğu çok açık. Bu konuyla firmaların yaptığı işlerle ilişkin bir soruşturma açılması talimatını da verdik. Zaten Sayıştay denetçileri tarafından da burada bazı bulgular bulunmuş durumda. Hukuki süreç devam ediyor."

"Biz başından beri kayyum uygulamasına karşıyız"

Zeybek, kayyum atanmalarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Biz başından beri kayyum uygulamasına karşıyız. ve CHP'nin öncülük ettiği tüm muhalefet partililerin Meclis'e vermiş olduğumuz bir yasa teklifi vardı. Bu teklife göre belediye başkanlarıyla ilgili hukuki süreçler tamamlanmadan görevden alınarak yerine kayyum atanması ya da hukuki süreç devam ederken tutuklanarak yerine Meclis'ten belediye başkanvekili seçilmesi uygulamalarının yerine doğrudan doğruya yasal sürecin tamamlanmasını öngören bir yasa teklifi sunduk. Umarım iktidar partisi de benzer bir yaklaşımı sergiler. Milletin iradesine hukuk normları üzerinden gem vurmayı doğru bulmuyorum. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bir suçu varsa tabi ki cezasını çekmeli ama birinci derece mahkemelerin vermiş olduğu kararları gerekçe sayarsak Türkiye'de Ergenekon kumpas davaları adını aldığını pek çok davadaki birinci derece mahkemelerin kararlarının nasıl Yargıtay'da bozulduğu ve bunların nasıl düzmece dava olduklarını hepimiz gördük. O nedenle hukuki sürecin tamamlanması halinde ancak bir görevden almanın onun yerine de mutlaka belediye meclisinden seçim yapılarak başkanın seçilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum."

185 belediyenin ilk dokuz aylık anket çalışması tamamlandı

Öte yandan CHP'li 185 belediyenin ilk dokuz aylık çalışmalarına yönelik anket çalışmasının tamamlandığı öğrenildi. Bu çerçevede nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerin tamamının anket çalışmaları bitirildi. Edinilen bilgiye göre; bazı AK Partili ve MHP'li belediye başkanlarının da çalışmalarındaki durumu görmek amacıyla anketleri yapıldı. Böylelikle genel memnuniyet oranının yüzde 50'nin altında olan belediyelerdeki konu başlıklarıyla ilgili çalışma programı oluşturuldu.

Hukuki Destek Birimi kuruldu

Edinilen bilgiye göre; CHP son dönemde açılan soruşturmalarla birlikte belediyeler üzerine yapılan operasyonları dikkate alarak Hukuki Destek Birimi oluşturdu. Bu birimde belediyelerin ihtiyacı doğrultusunda sosyal medyada geçen konu başlıkları, açılmış olan soruşturma dosyaları ya da yürütülmekte olan hukuki davaların tamamında hukuki destek verilecek.