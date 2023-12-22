CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Atatürk İlkelerinden Ödün Vermeyeceğiz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu ülkenin eğitimde tek yol göstericisi var, o da Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Çağdaşlık hedefinden, bilimsel eğitimden, laiklik ilkesinden ödün verilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Yücel, PM toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bütçe görüşmelerindeki sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe görüşmeleri elbette her zaman hararetli geçer, tartışmalar da yaşanır. Ancak ilk kez bir bakan Meclis'in kürsüsünden Cumhuriyet'e açıkça meydan okudu. Tarikatları, bilimin önünde tuttu. Fedakar öğretmenlerimiz için 'terörist yetiştiriyorlar' deme cüretini gösterdi. Bu çirkin ve saygısız açıklamanın ardından, bu kişinin derhal haddinin bildirilmesini istedik ama hala saraydan tık yok. O zat o koltuğu işgal etmeyi sürdürdükçe, öfkemiz dinmeyecek. Madem bu zat Cumhuriyet'e meydan okuyor, o zaman biz de ona meydan okuyoruz."

Tekin'in açıklamalarının tüm öğretmenler, eğitim emekçileri ve gençlere hakaret olduğunu öne süren Yücel, "Bu ülkenin eğitimde tek yol göstericisi var, o da Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Çağdaşlık hedefinden, bilimsel eğitimden, laiklik ilkesinden ödün verilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, 2023 için ayrılan bütçe ile daha sonra temmuzda kabul edilen ek bütçeyi yılın 11 ayında tükettiğini belirten Yücel, Bakan Tekin'in bunun nedenlerini açıklaması gerektiğini kaydetti.

Yücel, CHP olarak bu konuların takipçisi olacaklarının altını çizerek, "Milli Mücadele'nin en zor günlerine denk gelmesine rağmen cepheden çıkıp Maarif Kongresi'ni toplayan ruhun devamı olarak Cumhuriyet Halk Partisi, yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak. Bu konuyu tüm Türkiye'de dile getirmeye ve takip etmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığını eleştiren Yücel, "Kendine 'teğmen' diyen bir personel, Türkiye'nin en önemli değerinin rozetini takmaktan imtina ediyor, onu uyaran Atatürkçü, vatanperver, gerçek subaylar ceza alıyor. Siz Mustafa Kemal'in askerlerini cezalandıramazsınız." ifadelerini kullandı.

Yücel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ülkedeki kira fiyatlarının düşmeye başladığını söylerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'da konut kiralarının çok yüksek olduğuna ilişkin ifadeler kullandığını anımsatarak, ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerde bulundu.

TCMB'nin seçimden sonra 7 kez faiz artırımı yaptığına dikkati çeken Yücel, "Bugün de 250 baz puan faiz artırımına giden Erdoğan'ın ekonomi yönetimi, halkımızı paradan para kazanan bir grup imtiyazlı zenginin esiri haline getirmeye devam ediyor." dedi.

Yücel, Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasının ardından, gerekli önlemler alınmadığı benzer kazaların yaşanmaya devam ettiğini öne sürdü.

"Hukuk devletinde, AYM kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz"

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için, ikinci kez haklarının ihlal edildiği kararı aldığını hatırlatan Yücel, "AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organları ile idari kurumları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Hukuk devletinde, AYM kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz." dedi.

"Kendi teşkilatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum"

CHP Sözcüsü Yücel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin CHP'ye yönelik eleştirileriyle ilgili soru üzerine Yücel, "Başka bir partinin iç ilişkileriyle ilgili görüş beyan etmeyi, tartışmayı doğru bulmuyorum. İYİ Parti'nin içerisinde birtakım sorunlar, sıkıntılar varsa bunun sebepleri ve kaynaklarını araştırma konusunda kendilerine, kendi teşkilatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.