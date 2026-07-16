CHP Sözcüsü'nden Kılıçdaroğlu'nun ofis masraflarına yanıt: 'İmece usulü karşılandı'

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin masraflarının nasıl karşılandığı sorusuna, "Genel Başkan, genel başkanlık sürecinden sonra bir ofiste çalışmalarını yürüttü. Yaklaşık 2-2,5 yıl. Bu ofisin bütün masrafları imece usulü karşılandı. Bizler de katkı koyduk. Başka arkadaşlar da katkı koydular. İş adamı arkadaşları da vardı. Genel başkanın eski bürokrat arkadaşları da vardı. Eski milletvekilleri de vardı. Yeni milletvekilleri de vardı. Bizler de vardık. Yani burası herhangi bir kişinin tek başına finanse ettiği bir yer olmadı hiçbir zaman" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Sarı, yaklaşık iki saat süren MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve onu destekleyenlerle partinin bölünmemesi yönünde görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Biz çağrı yapıyoruz. Bakın Sayın Genel Başkanımız da çağrı yapıyor. Ben de defalarca burada çağrıda bulundum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Verili hukuk sistemi içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultaylarını yaparız. Hep beraber bir siyasal mücadele yaparız. Siyasal mücadelenin içinde oluruz. Dolayısıyla ayrı bir siyasal parti gitmek, örgütlenmek bir anlam ifade etmez. Şimdi ben mesela şunu merak ediyorum arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programının dışında kuracağı partinin içeriği ne olacak? Mesele sadece insanlara koltuk vermek mi? Mesele sadece bazı milletvekillerini, bazı belediye başkanlarını, parti üyelerimizi oraya geçirmek mi? Onlara pozisyon üretmek mi? Hangi siyasal düşüncede bizden ayrılıyorlar?"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin verili programının dışında ne söyleyecekler. Buradan farklı durmalarını gerektirecek ne var? Hangi siyasal çerçevede siyaset yapacaklar? Bizden hangi konuda ayrışıyorlar? Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde AKP'ye karşı yıllarca mücadele ettik. Dolayısıyla buradaki ayrışmanın sadece kişi ayrışması olduğu bellidir. İdeolojik politik eksende bir ayrışma değildir bu. Dolayısıyla gerek yoktur. Partilerin içinde siyasal mücadele yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de geçmişte çok büyük siyasal mücadeleler yapılmıştır. Yine yapılır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak bu zemini hazırlamakla yükümlüyüz. Görevimiz bu. Kurultay yapamadığımız bir yerde gelin kongreleri yapıp karar verildikten sonra da kurultayımızı yapalım diyoruz. Üstelik bu duruma biz düşürmedik partiyi. Partiyi bu duruma düşüren sizsiniz üstelik. Sizin tavırlarınız, sizin davranışlarınız, sizin yok saymanız. Bütün bunlara rağmen gelin burayı birlikte bu cendereden kurtaralım. Ayrı Bir partiye gitmenize gerek yok diyoruz. Çağrı yapıyoruz açıkça. Bunu Sayın Genel Başkan'da yaptı. Biz de yapıyoruz. Dolayısıyla aynı yerdeyiz, aynı yerde duruyoruz. Arkadaşlarımız umarım bir kere daha durumlarını değerlendirirler."

"PARTİYİ TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Sarı'nın açıklamalarındaki sert uslubün nedeninin sorulması üzerine, Sarı, "21 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 2 aya yakın bir zaman geçti. Bakın bu partiye yazık. Yani 2 ay boyunca partiyi tartıştırmayı, partiyi ayırmayı, partiyi ayrıştırmayı doğru bulmadığımızı söyledik. Şimdi verili bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararını beğenelim, beğenmeyelim. Hukuki sonuçta olan bu mahkeme kararı. Şimdi biz sürecin başından beri arkadaşlarımıza, 'Arkadaşlar bakın böyle bir durumda yapabileceğimiz belli. Gelin yapabileceklerimizi birlikte yapalım' diyoruz. Başından beri bunu söylüyoruz. Bakın hala ben bu çağrıyı yapıyorum. Ama bir siyasal partiyi 2 ay boyunca sadece kendi iç işleriyle meşgul etmek ülkenin gündeminden koparmak, ayrıştırmak, tabanı birbirine düşman etmek, bu söylemleri devam ettirmenin kimseye bir faydası yok. Şimdi dolayısıyla biz de 2 aydır bekliyoruz. 2 aydır süreci izliyoruz, takip ediyoruz, sürekli kucaklayıcı mesajlar veriyoruz. Hala aynı yerdeyiz. Hala bu iş bitmiş değil. Biz hala arkadaşlarımıza gelin birlikte bu siyasal partinin içinde bu koca çınarın içinde siyasal mücadele yapalım diyoruz. Dolayısıyla ama zaman geçiyor, insanlar yoruluyor, parti yoruluyor, kamuoyu yoruluyor. Dolayısıyla bu anlayışların arkadaşların bir kere daha değerlendirmelerini öneriyorum önümüzdeki sürece ilişkin" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇALIŞMA OFİSİNİN MASRAFLARI NASIL KARŞILANDI?

Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 38'inci Olağan Kurultay sonrası açtığı ofisinin masraflarının kim tarafından ve nasıl karşılandığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşam biçimini herhalde burada herkes takdir eder, bilir, görür, kamuoyunun önünde olan bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendi yaşam biçimi asla Lüks bir yaşam biçimi değildir. Son derece mütevazi bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı devletin içinde yetişmiştir. Devlet terbiyesi almıştır. Bütün hesapları incelenmiştir. Bütün geçmiş ortadadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na para pulla ilgili hiçbir mevzu yapışmaz arkadaşlar. Böyle bir şey asla olmaz. Böyle bir iddia asla anlam ifade etmez. Bu iddiaların karşılığı yok."

Genel Başkan, genel başkanlık sürecinden sonra bir ofiste çalışmalarını yürüttü. Yaklaşık 2-2,5 yıl. Bu ofisin bütün masrafları imece usulü karşılandı. Bizler de katkı koyduk. Başka arkadaşlar da katkı koydular. İş adamı arkadaşları da vardı. Genel başkanın eski bürokrat arkadaşları da vardı. Eski milletvekilleri de vardı. Yeni milletvekilleri de vardı. Bizler de vardık. Yani burası herhangi bir kişinin tek başına finanse ettiği bir yer olmadı hiçbir zaman. Burası imece usulüyle bu davaya inanan Sayın Genel Başkan'a inanan, onun doğru dürüst olduğuna ve Türkiye için faydalı olduğuna inanan kim varsa herkes bu sürecin bir tarafından tuttu. Burası imece usulüyle finanse edilmiş bir ofistir arkadaşlar. Bunun dışındaki bütün tartışmalar süreci açısından kötü niyetli, ard niyetli tartışmalardır.

Bu tartışmalar devam ettiği sürece bu konuyla ilgili özellikle adı geçen arkadaşlarımız bağlamında gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır önümüzdeki dönemde. Bu bahsettiğiniz arkadaşımız Nafer Çapar arkadaşımız. Bu arkadaşımız geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde miting organizasyonlarında görevi olan bir arkadaşımız. ve bu arkadaşımız bana verilen bilgilere göre 100'e yakın miting organizasyonunda yer almış. Bunun sorumlusu olmuş. ve bunlar için bu arkadaşa 145 milyon lira para ödenmiş. Bendeki bilgilere göre, 100'e yakın miting için 145 milyon lira son derece ortalamaların altında olan bir harcama. Bunlar resmi rakamlar arkadaşlar.

Dolayısıyla şunu da söyleyeyim; bu dönemde yani bu miting organizasyonlarının yapıldığı dönemde bu arkadaşımız bu işleri yaparken aynı zamanda Sayın Özgür Karabat da bu organizasyon içindeydi. Yani onun da gözetiminde, denetiminde, içinde bulunduğu süreç içinde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu tür şeylerin arkadaşlar bunun altında başka şeyler aramak bence kötü niyet yaklaşımlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşamı da ortadadır, ofis de ortadadır son derece mütevazi bir ofis. Yapılan harcamalar da ortadadır. Oradaki harcamaların bir kısmı, orada çalışan personelin bir kısmı, özellikle güvenlik denen arkadaşlar devletin resmi güvenlik elemanlarıdır. Onların maaşları devlet tarafından ödenmiştir. Onun dışındaki bütün giderler imece usulü karşılanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu tartışmayı çok daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz."