CHP Sözcüsü Sarı, Şanlıurfa\'daki 5,4\'lük deprem için geçmiş olsun mesajı paylaştı

CHP Sözcüsü Sarı, Şanlıurfa'daki 5,4'lük deprem için geçmiş olsun mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı, depremden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu ve can ve mal kaybı yaşanmaması umudunu dile getirdi.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, " Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depreme dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyorum."
Kaynak: ANKA
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