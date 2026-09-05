Üsküdar'da başkan vekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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Üsküdar'da başkan vekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi

Üsküdar\'da başkan vekili seçimi 8 Eylül\'e ertelendi
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Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi, meclis çoğunluğu sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi. CHP, gözaltındaki üyelerin oy kullanamaması ve siyasi hamlelere karşı YENİ Parti ile ortak tavır alarak seçime katılmadı.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin meclis çoğunluğu sağlanamadığı için 8 Eylül Salı gününe ertelenmesinin ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki meclis üyelerinin oy kullanması yönündeki hukuki başvurularına yanıt verilmediğini belirterek, "Üsküdar halkının iradesini boşa çıkarmaya dönük bu hamlelere karşı, biz de bu hamleyi boşa çıkarabilmek ve seçimin ertelenebilmesi için YENİ Parti grubu ile beraber ortak karar alarak seçime katılmadık" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı başkan vekilliği seçiminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine, bugün saat 10.00'da yapılması planlanan seçim, meclis çoğunluğunun sağlanamaması üzerine 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

Konuya ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, geçen ay geçersiz oylar sebebiyle ve bu oyların sonucu etkileyeceği gerekçesiyle yargı makamlarınca iptal edilen seçimi yenilemek üzere bir araya gelindiğini kaydederek, son bir haftada seçim sonucunu değiştirmeye dönük önemli hamleler yaşandığını ifade etti.

"MECLİS MATEMATİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE DÖNÜK İRADİ HAMLELER OLDU"

Süreç içerisinde yaşanan gelişmelere değinen Sarı, CHP'li 3 belediye meclis üyesinin gözaltına alındığını, daha önce CHP listelerinden seçilen 4 meclis üyesinin ise AKP'ye geçtiğini hatırlattı. Sarı, Üsküdar'ın belediye meclis kompozisyonunu ve oradaki matematiği değiştirmeye dönük iradi hamleler yapıldığını dile getirdi.

Bugünkü seçim gününün bu hamlelere göre kurgulandığını kaydeden Sarı, "Çünkü gözaltında bulunan tüm arkadaşlarımızın tutukluluk taleplerinin değerlendirileceği gün bugündü. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız seçime katılamayacaklardı. Bu arkadaşlarımızdan biri tahliye edildi, serbest bırakıldı ama diğer iki arkadaşımız hala gözaltında" dedi.

"MÜCADELEMİZE RAĞMEN HUKUKİ BAŞVURUMUZA KARŞILIK VERİLMEDİ"

Normal şartlarda 23 belediye meclis üyesi bulunan CHP grubunun, 2 üyesinin gözaltında olması nedeniyle meclis kompozisyonunun 21'e 21 seviyesine geldiğini belirten Sarı, seçimin 21'e 21 sonuçlanma ihtimali doğduğunu vurguladı. Gözaltındaki üyelerin oy kullanabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına dayanarak hukuki başvuruda bulunduklarını, ancak şu ana kadar bir yanıt alamadıklarını aktaran Sarı, "Dolayısıyla karşılık verilmeyince biz de tüm bu Üsküdar halkının iradesini boşa çıkarmaya dönük bu hamleleri boşa çıkarabilmek, bugünkü seçimlerin yapılamaması, en azından ertelenebilmesi, gözaltında bulunan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin değerlendirilebilmesi ve bu arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için YENİ Parti grubu ile beraber ortak bir karar aldık" diye konuştu.

"YENİ PARTİ İLE ORTAK TAVIR SERGİLEDİK, SEÇİM 8 EYLÜL'E ERTELENDİ"

Seçime katılmama kararı aldıklarını ve bu sayede seçimin otomatik olarak 3 gün sonraya yani 8 Eylül tarihine ertelendiğini söyleyen Sarı, sürecin CHP'nin birlik ve bütünlüğü içinde yürütüldüğünü söyledi. Sarı, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve bütünlük içinde kurumsal kimliğiyle sürecin içinde yer aldığı, Cumhuriyet Halk Partisi içinden ayrışan arkadaşlarımızla birlikte ortak irademizle Üsküdar halkının taleplerine, Üsküdar halkının bu konuyla ilgili taleplerine, onların iradelerine saygılı bir biçimde davranarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmiş bulunduk. 2 gün boyunca bu konuyla ilgili azami bir çabayı sergiledik. YENİ Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Tüzün'le beraber bu süreci koordineli biçimde takip ettik. Kararlarımızı ortak aldık, birlikte hareket ettik. Birlikte hareket etmek başarısını gösterebildik, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üsküdar seçimleri son derece önemli olmuştur."

"KAZANILMIŞ BELEDİYELERİN CHP'DE KALMASI İÇİN ÇABAMIZ SÜRECEK"

Birlikte hareket etme iradesinin önemine değinen Sarı, başka belediyeler için yapılması planlanan hamleler karşısında sosyal demokratların ve bu dünyaya mensup insanların farklı partilerde olsalar dahi bir arada durabildiğini gösterdiklerini vurguladı.

CHP Genel Merkezi'nin ve örgütünün kararlılığını ifade eden Müslim Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şundan herkes emin olsun: Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında kazanılmış bütün belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bizler, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün yoğun çabası önümüzdeki dönemde de devam edecektir. "Bizim için önemli bir seçimdi, önemli bir gündü. Asıl seçim bitmedi, her şey yeniden başlıyor. Salı gününe kadar biz bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Bunun için gerekli bütün çabaları sürdürmeye kararlıyız. Salı gününden sonra da olası başka seçimler söz konusu olursa ve bizim irademizi sakatlayan, halkın iradesini sakatlayan bir müdahale söz konusu olursa yine aynı tutumu hep beraber sergileyeceğiz diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da başkan vekili seçimi 8 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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