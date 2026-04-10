CHP Lideri Özel, DEVA Partisi ile Ara Seçim ve Orta Doğu Görüşmelerini Değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Partisi Genel Merkezinde yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, bu toplantının kapsamlı ve yararlı olduğunu, hem kendi düşüncelerini ifade ettiklerini hem de Babacan ve heyetinin görüşlerinden istifade ettiklerini söyledi.

Görüşmede, İsrail'in Filistin ve İran'daki eylemleri değerlendirildi ve bu insanlık dramlarına karşı ortak tutumlar teyit edildi. Ayrıca, savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri tartışıldı ve Ekonomi Eşgüdüm Konseyi üyelerinin hazırladığı rapor sunuldu.

Özel, ara seçim konusunda Babacan ile anayasal zorunluluk olduğu noktasında hemfikir olduklarını vurguladı. Geçen 30 aydan sonra ara seçimin yapılması gerektiğini belirterek, siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra Numan Kurtulmuş'a da görüşme talebini ileteceklerini ve konuyu Meclis'te tartışmaya devam edeceklerini açıkladı. Yürütmenin yasama üzerindeki anayasal yükümlülüğe müdahalesini eleştirdi ve bunu kabul etmediklerini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin olarak, Lübnan dahil tüm sahada silahların susması, geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış görüşmelerinin başlaması yönünde çağrıda bulundu. Türkiye'yi ve geniş bir coğrafyayı etkileyen bu savaşın kalıcı olarak bitmesini umduklarını belirtti.