CHP, Yeni Yıl Planlaması İçin Toplanıyor - Son Dakika
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CHP, Yeni Yıl Planlaması İçin Toplanıyor

CHP, Yeni Yıl Planlaması İçin Toplanıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 27 Aralık'ta toplanarak 2023 yılını değerlendirecek ve 2025 yılındaki yol haritasını belirleyecek. Toplantıda yerel seçimler, ekonomik durum ve parti faaliyetleri gibi konular gündeme gelecek.

24.12.2024 10:58  Güncelleme: 11:01
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(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yıl değerlendirmesi ve yeni yılın yol haritasını konuşmak üzere 27 Aralık Cuma günü toplanacak.

CHP MYK ve PM, partinin yıl boyunca yaptıklarını değerlendirmek üzere 27 Aralık Cuma günü, CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. CHP Lideri Özel başkanlığında yapılacak toplantılarda; 31 Mart yerel seçimleri, normaleşme adımları, yıl boyunca düzenlenen tematik mitingler, CHP'li belediyelerin çalışmaları, belediyelerin SGK prim borçları, yeni çözüm süreci tartışmaları, Suriye'deki son durum ve ekonomi başlığı altında asgari ücret, emekli maaşı ve alım gücü konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca 20 Aralık Perşembe günü, CHP'li 414 belediyenin karşılaştırmalı yıl sonu karneleri de tamamlandı. MYK ve PM toplantılarında, bu karneler üzerinden vatandaşın en memnun olduğu belediyeler büyükşehir, il ve ilçe düzeyinde değerlendirilecek. Örnek uygulamaların yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği konuşulacak.

MYK ve PM'nin gündeminde, CHP'nin 2025 yılındaki yol haritası da olacak. Bu kapsamda; muhalefetteki etkililiğin artırılması, normalleşme, anayasa tartışmaları, düzenlenmesi planlanan tematik mitingler, il ziyaretleri, gölge bakanlıkların çalışmaları, partinin sokaktaki faliyetleri ve oluşturulan parti programı gibi konu başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Son Dakika

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