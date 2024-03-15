Çiftçilerin beklentileri ve talepleri açıklandı

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yerel seçimler öncesi çiftçilerin belediyelerden beklenti ve taleplerini açıkladı. Bayraktar, büyükşehirlerde 2 buçuk milyon dekarlık işlenen tarım alanın yok olduğunu belirterek, "Tarım arazileri korunmalıdır. Kırsalda genç nüfusu tutabilmek için sosyal alanlar artırılmalıdır. Belediyeler ve ziraat odaları birlikte hareket etmelidir. Pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına destek olmalıdır. Çiftçilere destekler artırılmalıdır, sürekliliği sağlanmalıdır. Kırsal Alanlara altyapı hizmetleri artırılmalıdır" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaklaşan yerel seçimler öncesi çiftçilerin belediyelerden beklentilerine ve taleplerine yönelik ziraat odaları aracılığıyla yapılan çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Bayraktar şunları söyledi:

"6360 SAYILI KANUNLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN TARIMDA SORUMLULUKLARI ARTTI"

"Tarım, stratejik bir sektör olması sebebiyle tüm dünyada destekleniyor ve korunuyor. Ülkemizde de başta kamunun yaptığı destekler olmak üzere tarım sektörüne birçok farklı araçla destek veriliyor. Yerelde de belediyeler tarafından tarım sektörüne destekler, teşvikler ve yatırımlar yapılıyor.

2012 yılında yayınlanan 6360 sayılı Kanun'un 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte Büyükşehir ile ilçe belediyelerine tarım sektörüne yönelik hizmet ve faaliyetler konusunda görev ve yetkiler verildi.

Ülkemizde kırsal alana hizmet etme görevi 81 ilin 30'unda büyükşehir belediyeleri, kalan 51 ilde ise il özel idarelerinin yetkisinde bulunuyor. Kanunla verilen görev ve yetkiler sonucu 2014 yılından bu yana büyükşehir belediyeleri tarımsal üretimin doğrudan içindedir. Geçen süreç içerisinde büyükşehir belediyeleri tarıma yönelik hizmet götürme birimlerini oluşturdu. Bu açılan birimler bölgeleri dahilinde tarıma ve kırsal alanlara yönelik çalışmalar yapıyor, destekler veriyor.

Birliğimiz tarafından Ziraat Odalarımız aracılığıyla bir çalışma yapıldı. İl ve ilçelerde belediyelerin tarım sektörüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve çiftçilerin belediyelerden beklentileri tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde tarım alanlarının yeterince korunmadığı, verilen desteklerin çiftçiler tarafından yeterli bulunmadığı tespit edildi."

"BÜYÜKŞEHİRLERDE, 10 YILDA TOPLAM İŞLENEN TARIM ARAZİLERİNDE 2,5 MİLYON DEKAR AZALMA OLDU"

"Ülkemizde işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitki alanı toplamı 2023 yılı itibarıyla 23 milyon 941 bin 709 hektardır. Toplam tarım alanının yüzde 55,7'si yani 13 milyon 337 bin 897 hektar büyükşehir belediyesi sınırları içerinde bulunan 30 ildedir.

2014 yılında 30 büyükşehir belediye sınırlarında bulunan işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitki alanı toplamı 13 milyon 589 bin 850 hektardır. 2023 yılında ise yüzde 1,85 azalarak 13 milyon 337 bin 897 hektara geriledi.

6360 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 10 yıl geçti ve bu sürede büyükşehirlerde 2 buçuk milyon dekarlık işlenen tarım alanı yok oldu. Büyükşehirlerin önemli kısmı sanayinin fazla olduğu, sahile yakın turizmin daha ön planda olduğu illerden oluşuyor. Birinci sınıf verimli tarım arazilerinin fazlaca olduğu bu illerde tarım arazilerinin, tarım dışı amaçla kullanımına yönelik tehdidi gün geçtikçe daha da artırıyor."

"BELEDİYELER VE ZİRAAT ODALARI BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"

Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden beklentilerini 10 maddede sıraladı:

"-Tarım arazileri korunmalıdır.

-Kırsalda genç nüfusu tutabilmek için sosyal alanlar artırılmalıdır.

Belediyeler ve ziraat odaları birlikte hareket etmelidir.

-Pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına destek olmalıdır.

-Semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılmalı, üretici pazarları her ilçede kurulmalıdır.

Çiftçilere destekler artırılmalıdır, sürekliliği sağlanmalıdır.

-Kırsal alanlara altyapı hizmetleri artırılmalıdır.

-Tarımsal ürün işleme tesisleri kurulmalıdır.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulmasına destek olmalıdır.

-Kırsal turizm ile kırsalda gelirin artırılması sağlanmalıdır."