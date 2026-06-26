Çiftlerden Özel Tarih Seçimi: 26.06.2026 - Son Dakika
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Çiftlerden Özel Tarih Seçimi: 26.06.2026

Çiftlerden Özel Tarih Seçimi: 26.06.2026
26.06.2026 17:00
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Adana'da birçok çift, 26.06.2026'yı nikah tarihi olarak seçti. Bugün yoğun bir nikah trafiği var.

ADANA'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler, 26.06.2026'yı tercih etti. Nikahı kıyılan Sude Naz (22) ile Nadir Yıldırım (32) çifti, "Bugünün bizim için ayrı bir önemi var. 26.06.2025 tarihinde tanışmıştık. 26.06.2026 tarihinde de nikahımız kıyıldı. Bu güzel tarihi ölümsüzleştirmek istedik" dedi.

Türkiye genelinde evlilik yıl dönümlerini kalıcı ve özel bir tarihe denk getirmek isteyen yüzlerce çift, 26.06.2026 tarihini tercih etti. Kentte da aylar öncesinden bugüne hazırlık yapan çiftler, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde kalabalık oluşturdu. Günde 20 nikah kıyılırken bugüne özel iki salon ve iki memur ile 40'ın üzerinde nikah kıyılacağını belirten nikah memuru İlknur Tekeli, "Bugünü özel kılmak adına çiftler aylar öncesinden nikah günü aldı. Günde 20 nikah kıyarken 40'ın üzerinde çiftin bugün nikahını kıyacağız. Tek salonumuzla hizmet verirken bugüne özel iki salon ve iki memur ile hizmet veriyoruz. 06.06.2026 tarihinde de yoğunluğumuz vardı ancak hafta sonuna denk gelmişti. Bugün kadar bir yoğunluk oluşmamıştı. Bizler tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi.

Nikahı kıyılan Sultan Nur (23) ile Alperen Uçar çifti (24), "Akılda kalması ve özel bir gün olması için 26.06.2026 tarihini tercih ettik. Bugünü ölümsüz kılmak istedik. Bugünün özel bir anlamı olduğu için bir yıldır bugünü bekliyoruz. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız" diye konuştu.

'HEM ÖZEL BİR TARİH HEM TANIŞMA YIL DÖNÜMÜMÜZ'

Nikahı kıyılan Sude Naz ile Nadir Yıldırım çifti ise "26.06.2026 özel bir tarih ama bizim için ayrı bir önemi de var. Bugün bizim aynı zamanda tanışma yıl dönümümüz. 26.06.2025 tarihinde tanışmıştık. 26.06.2026 tarihinde de nikahımız kıyıldı. Bu güzel tarihi ölümsüzleştirmek istedik. Birbirimizi çok seviyoruz ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çiftlerden Özel Tarih Seçimi: 26.06.2026 - Son Dakika

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