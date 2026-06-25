İngiliz fenomen Dubai'de idam tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika
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İngiliz fenomen Dubai'de idam tehdidiyle karşı karşıya

İngiliz fenomen Dubai\'de idam tehdidiyle karşı karşıya
25.06.2026 23:31
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İngiliz TikTok fenomeni Brooke George, internette tanışıp tatile gittiği Bill Treeby'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Dubai'de tutuklandı. Suçlu bulunması halinde kurşuna dizilerek idam edilme riskiyle karşı karşıya olan 23 yaşındaki kadın, ağır şiddet gördüğünü ve kendisini korumak için mutfak bıçağına uzandığını belirterek cinayeti meşru müdafaa altında işlediğini savundu. İnsan hakları örgütleri genç kadının bir katil değil, şiddet mağduru olduğunu vurguluyor.

İngiliz Sosyal medya fenomeni Brooke George, internette tanıştığı Bill Treeby'yi Dubai'deki bir lüks dairede bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Genç kadın, ağır şiddet gördüğünü ve cinayeti meşru müdafaa amacıyla işlediğini öne sürerken, suçlu bulunması halinde kurşuna dizilerek idam edilme riskiyle karşı karşıya.

İngiltere'nin Kent bölgesine bağlı Gravesend şehrinden olan 23 yaşındaki TikTok fenomeni Brooke George, Birleşik Arap Emirlikleri’nin lüks kenti Dubai’de cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan genç kadının, internet üzerinden tanıştığı 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı Bill Treeby’yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. George, suçlu bulunması halinde Birleşik Arap Emirlikleri kanunlarına göre kurşuna dizilerek idam cezasıyla karşı karşıya kalacak.

"RÜYA GİBİ BAŞLAYAN TATİL KABUSA DÖNDÜ"

İngiliz basınındaki haberlere göre, Brooke George ve Bill Treeby, sosyal medya platformu Facebook üzerinden tanıştıktan sonra bir haftalık bir tatil için Dubai'ye gitti. İlk seyahatlerini "hayatının en güzel zamanı" olarak nitelendiren George, ikinci kez Dubai'ye gittiklerinde Treeby’nin davranışlarında ürkütücü bir değişim yaşandığını ileri sürdü.

Genç kadının iddiasına göre; Treeby süreç içinde aşırı kontrolcü ve tacizci bir tutum sergilemeye başladı. Treeby'nin kendisi için sadece tek yön bilet aldığını fark eden George, İngiltere'ye dönmek istedi. Jumeirah Village bölgesindeki bir eğlence mekanında geçirilen gecenin ardından alkollü olan Treeby, önce arabada, ardından da birlikte kaldıkları dairede George’a saldırdı.

İngiliz fenomen Dubai'de idam tehdidiyle karşı karşıya

"PASAPORTUMU ALMAYA GİTTİĞİMDE DARBEDİLDİM"

Ailesinin aktardığına göre, uğradığı şiddetin ardından panik içinde yakınlarından yardım isteyen 23 yaşındaki kadın, arkadaşlarının desteğiyle İngiltere’ye dönüş bileti ayarladı. Sadece pasaportunu geri almak amacıyla daireye geri dönen George, burada Treeby'nin yeniden ağır saldırısına uğradı. Ağlayarak pasaportunu talep ettiği sırada yüzüne sert yumruklar alan genç kadın, hayatından endişe ettiği için mutfak bıçağına uzandığını ve eylemi tamamen meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirdiğini savundu. 

Olayın ardından 22 Haziran'ın erken saatlerinde Dubai Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmak isterken gözaltına alınan George, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ 

Kötü şöhretiyle bilinen Bur Dubai Hapishanesi’nde tutulan Brooke George’un davasını, uluslararası insan hakları grubu "Detained in Dubai" (Dubai'de Tutuklu Bulunanlar) yakından takip ediyor. Örgütün CEO’su Radha Stirling, yaptığı açıklamada yetkililere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Brooke, ancak şiddetli bir saldırıya maruz kaldıktan ve güvenliği için gerçek bir korku duyduktan sonra harekete geçtiğini belirtiyor. Yüzüne yumruk yedikten sonra bıçağa uzanmış. Yetkililer, Brooke’u yalnızca bir cinayet zanlısı olarak değil, belgelenmiş yaralanmaları olan bir aile içi şiddet mağduru olarak ele almalıdır. Soruşturma tamamlanana kadar kefaletle serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

İngiliz fenomen Dubai'de idam tehdidiyle karşı karşıya

Stirling ayrıca, son dönemde genç kadınların ve influencer’ların lüks yaşam, iş veya romantizm vaatleriyle Dubai’ye çekilerek şiddet ve istismara maruz kaldığı vakalarda ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ DEVREDE 

Genç kadının ailesi, Bur Dubai Hapishanesindeki yetkililerin Brooke George'u kadın bir görevli olmaksızın çıplak aramaya zorladığını iddia etti. Ayrıca dil bariyeri nedeniyle süreç hakkında bilgilendirilmeyen George’un, avukatı olmadan ifade vermeye zorlandığı ve İngiliz Büyükelçiliği ile iletişim kurmasının engellendiği öne sürüldü.

Kızının gözaltına alınmasının hemen ardından onunla görüntülü konuşan anne Thereza ise, "Kızımı hayatımda hiç bu kadar korkmuş görmemiştim. Kontrolsüzce ağlıyordu ve gözlerinden biri yediği yumruklardan dolayı tamamen şişmiş, kapanmak üzereydi. O sadece evine dönmeye çalışıyordu" diyerek durumun vahametini aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınan İngiliz kadının ailesine destek sağlıyoruz ve yerel yetkililerle temas halindeyiz" diyerek diplomatik sürecin başlatıldığını doğruladı. Soruşturma devam ediyor.

İngiltere, Dünya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika İdam Cezası İngiliz fenomen Dubai'de idam tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika

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