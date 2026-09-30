Çiğli\'de CHP, Yıldız\'ın AK Parti\'ye geçişini siyah çelenkle protesto etti

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesi, CHP Örgütü tarafından belediye binası önüne siyah çelenk bırakılarak protesto edildi. CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ, Yıldız'ın parti değişikliğinin hakkındaki soruşturma izinleriyle bağlantılı olduğunu öne sürerek, hukuk önünde mücadele edeceklerini söyledi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçişi, CHP Çiğli İlçe Örgütü tarafından protesto edilerek belediye önüne siyah çelenk bırakıldı.

Belediye binası önünde toplanan partililere seslenen CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ, Yıldız'ın parti değiştirmesine tepki gösterdi. Yıldız'ın AK Parti'ye geçişinin sıradan bir siyasi transfer olmadığını belirten Karadağ, "27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dün itibarıyla masa başında çalınmıştır. Emrah Yıldız hepimizin iradesini masa başında peşkeş çekmiş, AKP'ye satmıştır. AKP de sizlerin iradesini masa başında satın almaktan gocunmamıştır. Bu satışın, bu tezgahın sebepleri var. Bu transfer normal bir transfer değil. Yozlaşmış bir belediye başkanının, yozlaşacağı belli olan bir belediye başkanının aday gösterilmesi, seçilmesinin sağlanması, belediyeyi yönetmesine imkan verilmesi sebebiyle bugün bu olayları yaşıyoruz. 27 yıllık CHP iktidarını Çiğli'de yozlaşmış bir belediye başkanı yüzünden masa başında kaybediyoruz. Emrah Yıldız'ın hepimizin iradesini AKP'ye peşkeş çekmesinin sebebi, hakkında açılmış soruşturma dosyalarıdır. Bugün itibarıyla Emrah Yıldız hakkında İçişleri Bakanlığı'nca verilmiş iki soruşturma izni bulunmaktadır" dedi.

ÇAMLIKENT KOOPERATİFİ DOSYASINI GÜNDEME GETİRDİ

Yıldız hakkında soruşturma izinleri bulunduğunu dile getiren Karadağ, bunlardan birinin Çamlıkent Kooperatifi ile ilgili olduğunu söyledi. Kooperatifte yıllardır devam eden sorunlara değinen Karadağ, "Çiğli'de 30 yıldır bitmeyen bir kooperatif dosyası var. Çamlıkent Kooperatifi keşmekeş haline gelmiş. Çiğli Belediyesi'nin 153 dairesi 30 yıla rağmen halen teslim edilmemiş. Geldiğimiz noktada Emrah Yıldız'ın aldığı kararlar, meclisten geçirdiği kararlar sebebiyle bu kooperatif dosyası içinden daha da çıkılmaz bir hal almıştır. Gelinen noktada Emrah Yıldız hakkında kooperatif dosyası ile ilgili soruşturma izni verilmiştir" dedi.

"AKP SENİ SATIN ALDI"

Yıldız'ın hakkındaki soruşturma dosyaları nedeniyle AK Parti'ye geçtiğini öne süren Karadağ, parti değişikliğinin söz konusu dosyalarla bağlantılı olduğunu söyledi. Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emrah Yıldız, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi arınacağız. AKP seni satın aldı. AKP'nin sayesinde arınma sürecine devam ediyoruz. Buradan seni satın alan AKP'ye de teşekkür ediyorum. Emrah Yıldız, AKP seni sadece, seni satın almadı. Senin soruşturma dosyalarını, senin şaibelerini de satın aldı. Buradan AKP'ye sesleniyorum: Tepe tepe kullanın. Emrah Yıldız, sen AKP'ye çok yakıştın. Ben senin Cumhuriyet Halk Partili olmadığını başından beri biliyorum. Sen, sen bir emek hırsızısın. Burada işten çıkardığın emekçi kardeşlerin var. Aylarca burada oturdular. Eylem yaptılar. Seslerini senin vicdanına duyuramadılar. Çünkü senin vicdanın yok, vicdansız Emrah. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Emrah AKP'ye çok yakıştı."

ÖZGÜR ÖZEL'E "İZMİR CAYIR CAYIR YANIYOR" SÖZLERİYLE SESLENDİ

Yıldız'ın parti değiştirmesi üzerinden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de eleştirilerde bulunan Karadağ, Özel'in 2024 yılında yaptığı bir konuşmayı hatırlattı. Karadağ, "Buraya gelirken YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in 2024 yılında canlı yayında yaptığı bir konuşmayı izledim. Diyor ki: 'İzmir'de değişim ateşini yaktık.' Özgür Özel, İzmir cayır cayır yanıyor. Gel bu yangını söndür" ifadelerini kullandı.

PİR SULTAN ABDAL ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasının devamında Emrah Yıldız ve babası Kemal Yıldız'a seslenen Karadağ, Pir Sultan Abdal'ın isminin siyasi süreçte kullanıldığını öne sürdü. Pir Sultan Abdal Derneği'nin yaptığı açıklamaya da değinen Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emrah Yıldız, Kemal Yıldız; siz Pir Sultan Abdal'ın ismini kullandınız, aday oldunuz. Genel merkezin kapılarını Pir Sultan Abdal Derneği'nin ismini kullandırarak aşındırdınız. Her yerde Pir Sultan'ın ismini ağzınıza aldınız, o ismi kirletmeye çalıştınız. Pir Sultan Abdal sizin ağzınızda kirletilemeyecek kadar büyük ve onurlu bir isim. Hınzır Paşa, Pir Sultan Abdal'a, 'Senin idam fermanını yayınladım. İçinde şah kelimesi geçmeyen bir dörtlük yazarsan seni affedeceğim, asmayacağım' demiştir. Pir Sultan Abdal ise 'Açılın kapılar, Şah'a gidelim' demiştir. Sizler Pir Sultan'a kurban olun. Sizler Pir Sultan Abdal maskesi takmış Hınzır Paşalarsınız. Sizler düşkünsünüz. Pir Sultan Abdal Derneği bugün bir açıklama yaptı. Sizleri düşkün ilan etti. Bundan sonra ben de bir Alevi yurttaş olarak söylüyorum: Sizleri cemevlerimizde, cenazelerimizde istemiyoruz. Her gördüğümüz yerde de sizi oradan def edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"147 EMEKÇİNİN İŞİNE SON VERDİ"

Yıldız'ın belediye başkanlığı dönemindeki işten çıkarmaları da gündeme getiren Karadağ, göreve geldiği dönemde 147 kişinin işine son verildiğini söyledi. İşten çıkarılanlar arasında hamile ve engelli çalışanların da bulunduğunu belirten Karadağ, "Emrah Yıldız geldiği gün, 147 emekçinin işine son vererek emek düşmanı olduğunu hepimize gösterdi. Geldiği günden beri emek düşmanı olduğunu ispatladı. 147 emekçi kardeşimizin içlerinde hamileler vardı, engelliler vardı. Hiç acımadı. Kapının önüne koydu. Arkadaşlarımız aylarca burada eylem yaptı" dedi.

"İLK YEREL SEÇİMDE O KOLTUKTAN DEF EDECEĞİZ"

Konuşmasının son bölümünde CHP'lilere seslenen Karadağ, yeniden örgütlenerek Çiğli'de çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Partililerden umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Karadağ, Yıldız hakkında hukuk önünde mücadele edeceklerini de belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi arınıyoruz. Ahlaki üstünlüğü koruyoruz. Bunlardan arınarak ahlaki üstünlüğü tekrar ele geçireceğiz. Söz, ilk yerel seçimde Emrah Yıldız'ı o koltuktan def edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını bu belediyenin gönderine hep birlikte çekeceğiz. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bugün yeniden başlıyoruz. Kollarımızı sıvadık. Hep birlikte kenetleneceğiz. Omuz omuza, kapı kapı dolaşıp bunların yaptıklarını tüm Çiğli'ye anlatacağız. Tekrar Çiğli'yi iktidar yapacağız. 27 yıldan fazla bir süreci hep birlikte başlatacağız. Emrah Yıldız, sen bugün Cumhuriyet Halk Partililerin emeğini, iradesini, kendini o soruşturmalardan kurtarmak için satmış olabilirsin. Söz veriyorum: Bu can bu bedende olduğu sürece, Emrah Yıldız, senden hukuk önünde hesap sormak için her şeyi yapacağım. 10 yıl da geçse, 20 yıl da geçse yaptıklarının hesabını hukuk önünde vereceksin. Küllerimizden doğacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep birlikte iktidar yapacağız. Hem AKP'den hem Emrah Yıldız'dan hesap soracağız."