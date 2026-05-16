Çiğli'de İstihdam Garantili Kursların İkinci Dönemi Başarıyla Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli'de İstihdam Garantili Kursların İkinci Dönemi Başarıyla Bitti

16.05.2026 09:53  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi'nin istihdam odaklı mesleki eğitim projeleri kapsamında düzenlenen pastacılık ve ekmekçilik kursunun ikinci dönemi tamamlandı. 32 kursiyer sertifika alırken, 4 kursiyer mezun olur olmaz işe başladı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin istihdam odaklı mesleki eğitim projeleri kapsamında hayata geçirilen istihdam garantili pastacılık ve ekmekçilik kurslarının ikinci dönemi başarıyla tamamlandı. Kursu bitiren 32 kursiyer sertifikalarını alırken, bazı kursiyerler mezun olur olmaz iş hayatına başladı.

Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yürütülen projede, meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlara hem teorik hem uygulamalı eğitim verildi. İkinci dönem için açılan kurslara toplam 95 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirmeler ve yüz yüze mülakatların ardından 18-45 yaş aralığındaki 32 kursiyer eğitime katılmaya hak kazandı.

SOSYAL KAPSAYICILIĞI DESTEKLEYEN EĞİTİM PROGRAMI

Toplam 300 saat süren eğitim programında kursiyerler; hamur hazırlama tekniklerinden ekmek üretimine, pastacılık uygulamalarından hijyen kurallarına kadar sektörün ihtiyaç duyduğu pek çok konuda eğitim aldı. Program sonunda kursiyerler sertifika almaya hak kazanırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel olarak istihdama kazandırılmaları hedeflendi. Kurs programının tamamlanmasının ardından 4 kursiyer ilk günden işbaşı yaptı.Kurs programının dikkati çeken yönlerinden biri de sosyal kapsayıcılığı desteklemesi oldu. Uluslararası koruma altındaki bireylerin de yer aldığı eğitimlerde farklı yaşam hikayelerine sahip kursiyerler aynı mutfakta birlikte üretim yaparak dayanışma kültürü oluşturdu.

KURSİYERLERDEN YARATICI PASTA TASARIMLARI

Sertifika töreninin ardından düzenlenen pasta yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kursiyerlerden oluşan 6 grup, hazırladıkları özgün pasta tasarımlarını jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Yarışmada "Su Altı Gizemi" isimli pasta üçüncü, "Çanakkale Konseptli Pasta" ikinci olurken, "Minyatür İran Türk Mutfağı Pastası" birinciliği elde etti.

GEZİCİ: "İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLAR BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici, kursların doğrudan istihdama katkı sağlamasının önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı; "Bu projeyi hayata geçirirken en büyük hedefimiz, kursiyerlerimizin eğitim sonunda doğrudan istihdama katılabilmesiydi. İlçemizde istihdam garantili bir kursun açılması için büyük emek verdik. Özellikle gençlerin, kadınların ve dezavantajlı bireylerin ekonomik özgürlüklerini kazanmasını çok önemsiyoruz. Meslek sahibi olan her bireyin geleceğe daha umutla baktığına inanıyoruz. Bu kursların sadece bugünle sınırlı kalmayıp önümüzdeki dönemlerde de büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz. Çiğli Belediyesi olarak üretimi, emeği ve istihdamı destekleyen projelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

ESEN: "TÜRKİYE'DE TEK PASTACILIK KURSU ÇİĞLİ'DE"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanvekili ve İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ise kursların örnek bir proje olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır yaptığımız en iyi işlerden birinin bu kurslar olduğuna inanıyorum. Şu anda Türkiye'de Çiğli Belediyesi ile yürüttüğümüz bu pastacılık kursu tek olma özelliği taşıyor" dedi.

DEMİRLENK: "BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) Projesi İzmir İl Koordinatörü Yasin Demirlenk, kursun önemine işaret ederek, şunları kaydetti; "Burada sadece bir kursu tamamlamanın değil, insana dokunmanın ve onları meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oda başkanlarımıza ve belediyemize teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımızın istihdamla buluşması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Artık işverenler nitelikli eleman arıyor ve biz bu kurslarla bunu sağlıyoruz. İlk kursumuzda 40 kursiyer mezun oldu, bugün ise 32 arkadaşımız mezun oluyor. Kendilerine başarılar diliyorum."

ALTIKULAÇ: "BİZİM İLÇEMİZDE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, ise projenin Çiğli'de yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Altıkulaç, "Bu proje başka ilçelerde de yapılabilirdi ancak bizim ilçemize gelmesi bizler için onur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Eğitmen Pasta Şefi Aslı Özdemir de kursiyerlerin meslek hayatlarında başarılı olmalarını temenni etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli'de İstihdam Garantili Kursların İkinci Dönemi Başarıyla Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:11:01. #7.13#
SON DAKİKA: Çiğli'de İstihdam Garantili Kursların İkinci Dönemi Başarıyla Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.