Çiğli'de Meme Kanseri Farkındalığı İçin Panel Düzenlendi

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında panel düzenledi. Kadın sağlığına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte önemli konular ele alındı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Kadınların siyasette ve iş hayatında egemen olması için çalışacağız" dedi.

Fakir Baykurt Konferans Salonu'nda düzenlenen panel moderatörlüğünü SUKANDER Su Elçileri Kanserle Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Yeliz Hastürk yaptı. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Didem Karadibak, Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Yazar Özgür Aydıncak katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği panele Kuzey Kıbrıs İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da katıldı.

Başkan Yıldız: "Kadınlar İnsan Biz İnsanoğluyuz"

Başkan Yıldız, her an kadınların yanında olduklarını ve her zaman da olmaya devam edeceklerini belirterek, "Belediye başkanı olarak sadece yolların temizlenmesini, asfalt dökülmesini ve çöplerin toplanmasını değil, kadınların sosyal etkinliklere katılması, psikolojisi ve sağlığı için de ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak her zaman insanı yaşatan ve kadınları ön plana çıkaran bir Türkiye için çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddetin karşısındayız ve her platformda bununla mücadele edeceğiz. Ancak bunu yaparken şiddetle değil, daha renkli ve çok sesli söylemlerle kadınların her alanda yanında olacağız. Kadınların siyasette ve iş hayatında egemen olması için çalışacağız. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi, 'Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz" diye konuştu.

Doç. Dr. Eroğlu: Erken tanı ile meme kanseri ölümcül bir hastalıktan çıkıyor"

Genel cerrahi ve meme hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, Meme Kanseri Farkındalık Paneli'nde meme kanserinin kadın yaşamını en çok etkileyen ve dünyada en yaygın kanser türü olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Emiroğlu, "Türkiye'de 13 kadından biri meme kanseridir ya da olacaktır. En yakın rakibi akciğer kanserinden yüzde 20 daha fazla görülmektedir. Erken tanıyla meme kanseri ölümcül bir hastalıktan ziyade kronik bir hastalık gibi seyreder. Erken tanı, kadınların yaşam kalitesini artırmaktadır" dedi.

"Her Kadın 10 Dakika kendi kendine muayene yapmalıdır"

Öte yandan Doç. Dr. Emiroğlu, meme kanserini etkileyen faktörleri ve kadınlara kendi kendine muayene yöntemini anlattı. Emiroğlu, "Genetik faktörler, 25 yaşına kadar doğum yapmamış olmak, sigara, alkol ve hormonal ilaçlar risk faktörlerindendir. Kendine muayene, doktor muayenesi, ultrason, mamografi, MR ve biyopsi tanı yöntemlerindendir. Ancak kadınların kendi kendini muayene etmesi son derece büyük bir öneme sahiptir ve erken tanıyı kolaylaştırmaktadır. Her kadın, adetin 10. gününde 10 dakika meme kanseri muayenesi yapmalıdır. Ayrıca iki yılda bir mamografi taraması, kanserden ölümü yüzde 30 oranında azaltmaktadır. Erken evrede mamografi ile keşfedilen bir kanserde iyileşme şansı yüzde 95'tir. Kanserden korkmayalım; erken tanı ile her şey mümkün. Her şey dokunmakla başlar; kendi kendinize muayene yapın ve korkmayın," diye konuştu.

Prof. Dr. Karabibak: "Hareket azaldıkça meme kanseri riski artıyor"

9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Kardiyopulmoner Fizyoterapi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Karadibak, Meme Kanseri Farkındalık Paneli'nde fiziksel aktivitenin önemine değindi. Karadibak, "Fiziksel aktivitelerin hem önleme hem de tedavi sürecinde büyük önemi vardır. Meme kanserinin yüzde 80 sebebi çevresel faktörler, uyku düzeni, hareketsizlik, beslenme şekli ve yanlış beslenmedir. Düzenli fiziksel aktivite yapanlarda meme kanseri riski daha düşüktür. 8 saatin üzerinde oturuyorsanız yüksek riske sahipsiniz. Hareket azaldıkça meme kanseri riski artıyor. Hayatınızda hareket hep olmalı. Haftada 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmalı ve deneyimli bir uzmana sorarak bu süreci yönetmeliyiz. Fiziksel aktiviteler yüzde 20 ile yüzde 40 oranında kanseri azaltıyor. Obezite ve şişmanlık bu hastalıkta çok önemli ve etkili. Hazır yiyeceklerden uzak durmalı, bol bol yeşillik yemeli ve bilinçsiz beslenmeden kaçınmalıyız. Sigara kesinlikle içilmemeli" ifadelerini kullandı.

Aydıncak: "Suyu Kirletmemeliyiz"

USEF Uluslararası Su Elçileri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Aydıncak, sularımızın her geçen gün kirlendiğini ve ne yazık ki temizlenemediğini vurguladı. Aydıncak, "Yapılan araştırmalar, sularımızın içerisinde mikroplastiklerin varlığını ortaya koydu. Sularımız kirleniyor ve bu kirliliği temizleyemiyoruz. Sularımızda bulunan mikroplastikler buharlaşarak havaya karışıyor. Su kaynaklarının kirletilmeden verimli kullanılması büyük bir öneme sahip. İçtiğimiz su, yediğimiz gıdalar ve çevre kirliliği de kanseri tetikliyor. Bu nedenle suyun temiz olması için çalışmalı ve doğayı kirletmemeliyiz" diye konuştu.

İnanıroğlu: "Erken Teşhis ile annem hayatta kaldı"

Kuzey Kıbrıs İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da panele izleyici olarak katıldı. İnanıroğlu da ailesinin başından geçen bir kanser öyküsünü dinleyiciler ile paylaştı. "Ailemde meme kanseri öyküsü var o yüzden kadınların bu anlamda bilinçlendirilmesi ve kontrollerini yapması gerekir. Annem meme kanseri oldu ama ablamın mamografi ısrarı sonrasında hayatta kaldı ve kemoterapi de görmeden kurtuldu. O nedenle kadınlar ele gelmesini beklemeden rutin kontrollerine gitmeli ve kendileri de elle muayeneyi ihmal etmemeli" dedi.