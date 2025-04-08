Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

ökkeş Kalem:

Bir zamanlar Zekeriya öz vardı Ergenekon ve balyoz da Türk milletinin subaylarini böyle sucluyordu şimdi nerde ? Bu idda nameyi hazırlayan da Suriye de gelip hazirlamiş belli ki sizde Zekeriya gibi olacaksınız o gün bir gün gelecek siz nasıl kacacaksiniz ?Özdağ adamdır