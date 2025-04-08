Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

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Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor.

08.04.2025 17:12
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğunun 77. gününde iddianame hazırlandı.

7 YIL 10 AY HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıl 10 ay ila 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Ertesi gün Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ, bu suçtan serbest bırakılırken 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanıp, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Kirker:
    ohhh çok şükür, ırkçı 55 157 Yanıtla
  • hasan caliskan:
    çok sesliği hazmedemeyen iktidarın ayak oyunları. bu gidişin sonu felakettir. herşeye hükmettiğini sanan iktidarlar eninde sonunda kötü sona hızla koşarlar. 146 49 Yanıtla
  • Erdal küpeli:
    olmaya oldu I d a m edin. böyle saçma hukuk sistemi olamaz. 108 30 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Bir zamanlar Zekeriya öz vardı Ergenekon ve balyoz da Türk milletinin subaylarini böyle sucluyordu şimdi nerde ? Bu idda nameyi hazırlayan da Suriye de gelip hazirlamiş belli ki sizde Zekeriya gibi olacaksınız o gün bir gün gelecek siz nasıl kacacaksiniz ?Özdağ adamdır 85 26 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    az bile 21 78 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    bu iddianameleri hazırlayan savcılar zekeriya özden farksızdır kumpas kurdunuz ozamanda şerefli askerlere intihar ederek öldü insanlar sizde ne allah korkusu var ne kuldan utanma hala utanmadan devam ediyorlar cuntacılar 60 19 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Amaçları adamı susturmak başka bir şey değil 55 18 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    hirsizlik arsizlik boyla serbest halki kin ve dusmanlik 7 yil isteme .ya yanlis yapiyosunuz oy kaybediyoruz farkindamisiniz 54 15 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu gün yaşanılanlar döneminde Abdul Hamit han ve Adnan Menderes dönemini aklıma getiriyor sebeb oldukları olayların suçunu yine ülkeye fatura eden kifayitsizler zaman değişir huy asla gezici konserci parisci tayfa siz düzgün olsanız zaten iktidar olurunuz bizim paramızla eğlen ye iç rakı 140 tl olacak diye vaad te bulun eski Türkiye yolsuzlukları sizinle canlandı 16 40 Yanıtla
  • Namık Tek:
    Camiye gidip hutbe esnasında bağırıp çağıran degil mi bu ona benzettim 12 39 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor - Son Dakika
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