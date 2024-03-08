Çin, 6 Avrupa ülkesini vize muafiyeti programına dahil edecek - Son Dakika
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Çin, 6 Avrupa ülkesini vize muafiyeti programına dahil edecek

Çin, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vatandaşlarına 14 Mart-30 Kasım tarihleri arasında 15 gün vizesiz seyahat imkanı sunacak. Vize muafiyeti iş, turizm, aile ziyaretleri ve geçiş amaçlı seyahatlerle sınırlı olacak. Çin, vize muafiyeti düzenlemeleriyle yurt dışından gelen turist sayısını artırmayı hedefliyor.

08.03.2024 15:33
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Çin'in, tek taraflı vize muafiyeti programına 6 Avrupa ülkesini dahil edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vatandaşları 14 Mart-30 Kasım tarihlerinde Çin'e 15 gün vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti, iş, turizm, aile ziyaretleri ve geçiş amaçlı seyahatlerle sınırlı olacak.

Pekin yönetimi de son aylarda farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor.

Çin hükümeti, ayrıca 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

Çin 26 Ocak'ta Singapur ile 30 günlük, 28 Ocak'ta ise Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, 6 Avrupa ülkesini vize muafiyeti programına dahil edecek - Son Dakika

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