Çin, ABD ile Kolluk İşbirliğine Açık

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile kolluk kuvvetleri düzeyinde diyalog ve iletişimi güçlendirmeye açık olduklarını söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, sınır ötesi suçlarla mücadelede Çin ve Rusya ile işbirliği yapmayı umduklarını kaydederek, FBI'ın yürüttüğü kolluk kuvvetleri ortaklığı modelinin "hemen hemen herkesle" işbirliğinde kullanılabileceğini belirtmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında, Patel'in açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, "Eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkeleri çerçevesinde ABD ile kolluk işbirliği yapmaya hazırız" dedi.