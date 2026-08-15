Çin, ABD\'ye Güney Çin Denizi\'ndeki Gerilimi Durdurma Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi tırmandırmaya ve cepheleşmeyi kışkırtmaya son verme çağrısında bulundu.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 8 Ağustos'ta yayımladığı basın açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu açıklamada, 2016 tarihli Tahkim Kararı'nda Filipinli balıkçılara "geleneksel balıkçılık alanlarına" erişim hakkı tanındığı ifade edilerek, Çin'in bu erişimi engelleme ve Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurma girişimlerinin ABD tarafından reddedildiği belirtilmişti.

"Huangyan Dao her zaman Çin toprağı olmuştur" diyen Guo, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nı kurma ve yönetme hakkının Çin'in egemen hakları kapsamında yer aldığını ifade etti.

ABD'nin herhangi bir suçlama ifade etme konumunda bulunmadığını kaydeden Guo, yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olan "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın", ABD'nin Filipinler adına konuşması için sağlam bir dayanak olmadığını vurguladı.

Guo, ABD'nin söz konusu yasadışı ve geçersiz "tahkim kararını" referans almaya ve denizcilik meselelerini Çin'i karalamakta bir bahane olarak kullanmaya son vermesi gerektiğini söyledi.