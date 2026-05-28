Çin, Afrika Kahve İthalatında Yeni Dönem

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 20 Temmuz'dan itibaren diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden gerekli şartları karşılayan kahve çekirdeklerinin ülke pazarına girişine izin verecek.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, birçok Afrika ülkesi için simgesel bir tarım ürünü ve ekonominin temel direği olan kahve çekirdekleri, Afrika'nın, kurutulmuş biberlerin ardından Çin pazarına tam erişim hakkı kazanan ikinci tarım ürünü oldu.

Resmi veriler, Etiyopya ve Burundi gibi bazı Afrika ülkelerinin an itibarıyla Çin'e kahve çekirdeği ihracatı için erişim iznine sahipken, Mauritius, Angola, Togo, Gine, Liberya ile Sao Tome ve Principe gibi bazı ülkelerin ihracat başvurusunda bulunduğunu gösteriyor.

Afrika'daki kahve çekirdeği üretim sistemleri ve bitki zararlıları risk kontrol çerçevelerine yönelik bütüncül bir değerlendirme yürüten idare, tek tip bitki sağlığı gerekliliklerini uygulamaya koydu. Her başvuru sahibi ülkeyle ayrı ayrı ikili karantina anlaşmaları müzakere etme uygulamasına son veren idare, erişim prosedürlerini önemli ölçüde basitleştirmiş oldu.

Tüm sevkiyatların idarenin 2026 tarihli ve 68 sayılı duyurusunda belirtilen şartlara uyması gerektiğini kaydeden sektör duayenlerine göre, tam erişim, sınır kontrollerinden muafiyet anlamına gelmiyor.

İdareden bir yetkili, Çin pazarına daha fazla miktarda yüksek kaliteli ve güvenli Afrika tarım ve gıda ürünü kazandırmak üzere geliştirilmiş "yeşil hat" kolaylaştırma önlemlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.