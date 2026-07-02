Çin\'den Tayvan\'a: Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırın

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine anakara sakinlerinin Taiwan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları bir an önce kaldırma çağrısında bulundu.

Zhu perşembe günkü basın toplantısında, Taiwanlı yetkililerin, Shanghai Belediyesi ile Fujian eyaletinden turizm operatörlerinin Taiwan'a hazırlık ziyareti gerçekleştirmek üzere yaptıkları başvuruları reddetmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu karar, adada faaliyet gösteren turizm operatörleri ve sektör kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.