Çin'den Tayvan'a: Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Tayvan'a: Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırın

Çin\'den Tayvan\'a: Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırın
02.07.2026 17:33  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine, anakara sakinlerinin Taiwan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları bir an önce kaldırma çağrısı yaptı. Ayrıca, Shanghai ve Fujian'dan gelen turizm hazırlık ziyareti başvurularının reddedilmesine tepki gösterdi.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine anakara sakinlerinin Taiwan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları bir an önce kaldırma çağrısında bulundu.

Zhu perşembe günkü basın toplantısında, Taiwanlı yetkililerin, Shanghai Belediyesi ile Fujian eyaletinden turizm operatörlerinin Taiwan'a hazırlık ziyareti gerçekleştirmek üzere yaptıkları başvuruları reddetmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu karar, adada faaliyet gösteren turizm operatörleri ve sektör kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Shanghai, Ekonomi, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Tayvan'a: Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Fred, Fenerbahçe’deki geleceğini resmen açıkladı Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray’dan ayrılarak 3. Lig’e gitti Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'dan ayrılarak 3. Lig'e gitti
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
New York’ta metrelerce yükseklikte eylem Empire State binasının tepesine çıktılar New York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar

17:50
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı’nı seçmedi İşte formasını giyeceği ülke
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
16:41
10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı
10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: 5 ölü, 16 yaralı
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:47
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 17:59:57. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Tayvan'a: Seyahat Kısıtlamalarını Kaldırın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.