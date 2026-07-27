Çin-ASEAN Fuarı\'na Hazırlık Son Aşamada

NANNİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 23. Çin-ASEAN Fuarı'nın hazırlık çalışmalarında son aşamaya girildi.

Fuar sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre bu yılki etkinlik, yaklaşık 20.000 metrekareyi kaplayan yenilenmiş bir ASEAN sergi alanına ev sahipliği yapacak. Sergilenen ürünlerin yapısı, katılımcı ülkelerin sayısı ve endüstriyel işbirliği seviyelerinde de kapsamlı iyileştirmelere gidilen fuarda, Çin-ASEAN ekonomik ve ticari işbirliğinin yeni başarıları gözler önüne serilecek.

ASEAN sergi alanında çeşitlendirilmiş ve yüksek değerli ürünler sergilenecek. Katılımcı ülkeler, geleneksel tüketim mallarının ötesinde yapay zeka, yeşil enerji ve diğer yüksek teknoloji alanlarındaki son teknoloji ürünlerini tanıtacak.

Doğu Timor, fuarın ticaret salonunda resmi bir ASEAN üye devleti olarak ilk kez yer alacak ve böylece ASEAN topluğuna entegrasyonunu daha da ilerletecek.

Bu yılki fuarın tematik ülkesi olan Filipinler'i ise gıda, ev dekorasyonu, kişisel bakım, turizm ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren 44 işletme temsil edecek. İlk kez fuarda tanıtılacak olan Filipinler merkezli bir yapay zeka girişimi, fuarın yapay zeka odaklı özelliklerini öne çıkaracak.

Organizatörler, yaklaşan fuarın hizmet kalitesini daha da artıracağını, yüksek kaliteli ASEAN ürünlerini Çin'in devasa tüketici pazarıyla buluşturacağını ve bölgesel ticaret ile ekonomik refaha yeni bir ivme kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Bu yıl, Çin-ASEAN Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın kurulmasının beşinci yılı kutlanıyor.

Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Protokolü 3.0 Versiyonu'nun resmi olarak imzalanmasının ardından ekonomik ve ticari ilişkiler yukarı yönlü ivmesini korurken, ikili ticaret hacmi 2025 yılında 1 trilyon ABD dolarını aştı. Çin ve ASEAN altı yıldır art arda birbirlerinin en büyük ticaret ortakları olmayı sürdürüyor.