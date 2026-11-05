Çin barış gücünün Lübnan\'daki 464 askeri BM Barış Madalyası ile ödüllendirildi

Çin barış gücünün Lübnan'daki 464 askeri BM Barış Madalyası ile ödüllendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü bünyesindeki 24. Çin barış gücü birliğinin 464 askerine, güneyde barışın korunmasındaki üstün özverileri için salı günü BM Barış Madalyası verildi. Tören ve geçit, Haniye köyündeki Çin kampında yapıldı.
HANNİYE, 5 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün bir parçası olan 24. Çin barış gücü birliğinin 464 askerine, ülkenin güneyinde istikrar ve barışın korunmasında sergiledikleri üstün özveri için salı günü BM Barış Madalyası takdim edildi.
Çin barış gücü onuruna, ülkenin güneyindeki Haniye köyünde bulunan Çin barış gücü kampında madalya takdim ve geçit töreni düzenlendi.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?