Çin Başbakanı Li Qiang, WIPO ile işbirliğini derinleştirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Başbakanı Li Qiang, WIPO ile işbirliğini derinleştirmek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Başbakanı Li Qiang, WIPO ile işbirliğini derinleştirmek istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Daren Tang ile görüşerek fikri mülkiyet işbirliğini derinleştirme isteğini dile getirdi. Tang, Çin'in inovasyon başarılarını kutladı ve örgütün işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu kaydetti.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Daren Tang ile bir araya geldi.

Li çarşamba günkü görüşmede, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile son yıllarda küresel fikri mülkiyet hizmetleri, bilgi teknolojisi, insan kaynakları ve diğer alanlarda verimli işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Li işbirliğini sürekli olarak derinleştirip sağlamlaştırmak, fikri mülkiyet hakları alanında uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve küresel yenilikçi kalkınmaya ve ortak refaha daha fazla katkı sağlamak üzere örgüt ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Örgütün çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydeden Li, küresel fikri mülkiyet yönetişiminde daha büyük rol oynamaya istekli olduklarını dile getirdi. Li, örgütün, Çin'in fikri mülkiyet sisteminin gelişimini desteklemeyi sürdürmesini, etkileşim ve işbirliği için daha fazla platform inşa etmesini ve Çinli kullanıcılara daha uygun ve yüksek kaliteli hizmetler sunmasını beklediklerini ifade etti.

Tang ise fikri mülkiyet çalışmalarında elde ettiği kayda değer başarılarından dolayı Çin'i kutladı. Çin'in, Küresel İnovasyon Endeksi'nde ilk 10 ülke arasında yer aldığını ve ilk 100'de ise en fazla inovasyon kümesine sahip ülke olduğunu belirten Tang, ülkenin film ve oyun gibi sektörlerdeki inovasyon ekonomisinin de hızla geliştiğini söyledi.

Tang, Çin'in fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi konusundaki deneyiminin, diğer ülkelere faydalı referanslar sağladığını belirtti. Tang, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü olarak Çin ile işbirliğini derinleştirmeye, Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye ve ortaklaşa bilimsel ve teknolojik inovasyonu ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye istekli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiPolitikaGüncelPekinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:59
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:23:19. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, WIPO ile işbirliğini derinleştirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android