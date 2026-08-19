Çin, Chang'e-7'yi Ay'a Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Chang'e-7'yi Ay'a Göndermeye Hazırlanıyor

Çin, Chang\'e-7\'yi Ay\'a Göndermeye Hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chang'e-7 keşif aracı, Ay araştırmaları için fırlatma sahasına sevk edildi. Görev planlanıyor.

WENCHANG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Chang'e-7 keşif aracını uygun bir zamanda Ay'a göndermeyi planlıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre, Chang'e-7 keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y14 taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyon, çarşamba günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Ay keşif aracı nisan, roket ise temmuz ayında fırlatma sahasına nakledilmişti. Fırlatma sahasına nakledilen uzay araçlarının montaj ve test süreçleri de tamamlandı. Tüm tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu belirten kurum, fırlatma öncesi işlev kontrollerinin, ortak testlerin ve yakıt dolumunun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Chang'e-7 görevi kapsamında Ay yüzeyine yüksek hassasiyetli yumuşak iniş, mekanik ayaklarla hareket, zıplama ve sürekli gölgede kalan kraterlerin keşfi gibi birçok kritik teknolojide atılım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Görevde, Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürütmek amacıyla yörüngeden gözlem, iniş, yüzeyde hareket ve zıplamayı kapsayan kapsamlı bir keşif yöntemi kullanılacak. Ajans, bazı bilimsel deneylerin uluslararası işbirliği kapsamında yürütüleceğini de belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Chang'e-7'yi Ay'a Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi 18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor Rekor ücret alacak Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Fransızlardan Fenerbahçe’yi kızdıracak manşet Fransızlardan Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet

11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:55
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı Paraya para demiyor
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor
10:49
Ülke Fenerbahçe’yi konuşuyor Greenwood’u yere göğe sığdıramadılar, Kerem’i yerden yere vurdular
Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular
10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:04
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:09:21. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Chang'e-7'yi Ay'a Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.