Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin-İsrail çatışmasının sona ermesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için desteklerini açıkladı

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, savaş ve adaletsizliğin sonsuza kadar süremeyeceğini ve iki devletli çözüme olan bağlılığın keyfi olarak sarsılmaması gerektiğini söyledi.

Xi, Perşembe günü Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Ortadoğu'nun kalkınma için geniş olasılıklara sahip bir bölge olmasına rağmen savaşın şiddetlenerek devam ettiğini söyleyen Xi, Ekim ayından bu yana sert bir biçimde süren Filistin- İsrail çatışmasının insanları büyük acılara sürüklediğini ifade etti.

Çin'in, 1967 sınırları temelinde tam egemenliğe sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını kesinlikle desteklediğini belirten Xi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini ve daha geniş tabanlı, yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansını da desteklediklerini söyledi.

Xi, Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine yardımcı olmak ve çatışma sonrası yeniden yapılanmayı desteklemek üzere yardım sağlamaya devam edeceğini ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Gazze'ye acil insani yardım sağlama çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.