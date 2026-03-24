Çin'de Benzin ve Motorin Fiyatlarına Kontrol
Çin'de Benzin ve Motorin Fiyatlarına Kontrol

24.03.2026 12:30
Çin, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa karşı benzin ve motorin fiyatlarını kontrol altına alıyor.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'de uluslararası petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle perakende benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili geçici kontrol önlemleri uygulanacak. Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu önlemlerin 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu önlemler, uluslararası petrol fiyatlarındaki olağandışı artışın etkilerinin hafifletilmesi, nihai kullanıcılar üzerindeki yükün azaltılması ve ekonomi ile sosyal yaşamda istikrarın korunmasını amaçlıyor.

Mevcut fiyatlandırma mekanizmasına göre 23 Mart saat 24.00'dan itibaren benzin fiyatının ton başına 2.205 yuan (yaklaşık 319,4 ABD doları), motorin fiyatınınsa 2.120 yuan artması beklenirken, alınan önlemler sonrasında benzin fiyatı ton başına 1.160 yuan, motorin fiyatıysa 1.115 yuan artacak.

Çin'de mevcut petrol fiyatlandırma mekanizmasının 2013 yılında uygulamaya konulmasından bu yana ilk kez bu şekilde fiyat kontrolü getirilmiş oldu. Bu kontrol önlemlerini, uluslararası petrol fiyatlarındaki keskin artış karşısında zamanında ve etkili şekilde yürürlüğe konulmuş müdahaleler olarak niteleyen analistler önlemlerin, Çin iç ekonomisinin istikrarlı işleyişini desteklemeye katkıda bulunacağını öngörüyor.

Komisyon önümüzdeki süreçte piyasaya yeterli arzın sağlanması amacıyla, rafine edilmiş petrol ürünlerinin üretimi ve nakliyesinin tam anlamıyla koordine edilmesi için rafineriler ve dağıtım şirketlerine rehberlik edeceğini belirtti.

Açıklamada komisyonun, piyasa düzenini korumak ve tüketicilerin çıkarlarını güvence altına almak üzere piyasa denetim ve teftişlerini güçlendirmek için ilgili departmanlarla çalışacağı ve ulusal fiyatlandırma politikalarının uygulanmaması gibi ihlalleri titizlikle soruşturup cezalandıracağı da ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

