Çin'de Kişi Başına Gelir Artıyor - Son Dakika
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Çin'de Kişi Başına Gelir Artıyor

Çin\'de Kişi Başına Gelir Artıyor
15.07.2026 11:10
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Çin'de harcanabilir gelir, yılın ilk yarısında nominal olarak %5,2 artarak 22.981 yuana ulaştı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 5,2 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, kişi başına düşen harcanabilir gelir söz konusu dönemde 22.981 yuana (yaklaşık 3.384 ABD doları) ulaştı. Bu, fiyat faktörleri düşüldükten sonra reel olarak yüzde 4,2 artış anlamına geliyor.

Kırsal kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artış, kentsel kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artışı geçti. Yılın ilk yarısında kent sakinlerinin kişi başına düşen harcanabilir geliri geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 4,4, reel olarak ise yüzde 3,4 artış sergileyerek 30.126 yuana yükseldi. Kırsal kesim sakinlerinin kişi başına düşen harcanabilir geliri de nominal olarak yüzde 6,4, reel olarak ise yüzde 5,5'lik bir artışla 12.699 yuana çıktı.

Söz konusu dönemde nominal olarak kişi başına düşen maaş geliri yüzde 5,3, net faaliyet geliri yüzde 6,5, net mülkiyet geliri yüzde 1,1 ve net transfer geliri yüzde 5,8 oranında arttı.

Veriler, Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında büyüdüğünü de ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kişi Başına Gelir Artıyor - Son Dakika

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