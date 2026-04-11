Çin\'de Otomobil Üretimi ve Satışları Artış Gösterdi

11.04.2026 10:34
Mart ayında Çin'de otomobil üretimi %74,4, satışları ise %60,6 artış gösterdi. Yeni enerjili araçlar da yükseldi.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'de otomobil üretimi ve satışları mart ayında bir önceki aya göre keskin bir artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin cuma günü açıkladığı sektör verilerine göre, mart ayında otomobil üretimi önceki aya göre yüzde 74,4 artışla 2,92 milyon adede, satışlar ise yüzde 60,6 artışla 2,9 milyon adede ulaştı.

Aylık olarak 1,23 milyon adet yeni enerjili araç üretilirken, 1,25 milyon adet yeni enerjili araç satıldı.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde otomobil üretiminin 7,04 milyon adede, satışlarının ise 7,05 milyon adede ulaştığı belirtildi.

Aynı dönemde yeni enerjili araç üretimi 2,97 milyon adet, satışları ise 2,96 milyon adet olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekte büyük ölçekli ekipman yenileme ve tüketim malları takas programları gibi politikaların etkilerinin devam etmesinin beklendiğini kaydeden derneğin genel sekreter yardımcısı Chen Shihua, Beijing Otomobil Fuarı'nın ise yeni model lansmanları dalgasını başlatarak pazarın ivmesini sürdürmeye ve otomobil tüketimini artırmaya katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

