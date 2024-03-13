- Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 722 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 44 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, bin 947 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 35 sürücü belgesi geri alındı.