Çin'den ABD-Filipinler İşbirliğine Tepki - Son Dakika
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Çin'den ABD-Filipinler İşbirliğine Tepki

Çin\'den ABD-Filipinler İşbirliğine Tepki
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Çin, ABD ile Filipinler işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almaması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile Filipinler arasındaki normal işbirliğine karşı çıkmadıklarını belirterek, bu tür işbirliklerinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması veya üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, ABD'nin Manila Büyükelçiliği'nin Palawan'da yerel balıkçılara yasadışı olduğundan şüphelendikleri balıkçılık faaliyetlerini bildirmelerinde yardımcı olmak üzere bir merkez kurduğunu duyurmasını değerlendirdi.

Sözcü, "İlgili haberleri dikkate aldık ve durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Lin, ülkeler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin, bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve güvenin inşa edilmesine katkıda bulunması ve bölgesel barış ile istikrarı teşvik etmesi gerektiğini kararlılıkla savunduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD-Filipinler İşbirliğine Tepki - Son Dakika

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