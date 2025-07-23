Çin'den Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Çin'den Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

23.07.2025 20:53
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Çin, iki devletli çözümün Filistin meselesini çözmek için tek uygulanabilir yol olduğunu belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, iki devletli çözümün uygulanmasının, Filistin meselesini çözmenin tek uygulanabilir yolu olduğunu söyledi.

Fu, BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımlı açık oturumla İsrail-Filistin sorununun ele alındığı toplantıda konuştu.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yerleşkesine saldırılarını "şiddetle kınadıklarını" belirten Fu, "Çin, İsrail'e Gazze'deki tüm askeri operasyonlara derhal son vermesi, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, insani yardımlara tam erişimi yeniden sağlaması ve BM ile diğer insani kuruluşların yardım çabalarını desteklemesi çağrısında bulunmaktadır." dedi.

Fu, Filistin meselesinin Orta Doğu'daki sorunun merkezinde yer aldığını, iki devletli çözümün uygulanmasının, Filistin meselesini çözmenin tek uygulanabilir yolu olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde de barış ve istikrara yönelik ciddi tehditler bulunduğunu aktaran Fu, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurması, yerleşimci şiddetini dizginlemesi ve tüm saldırılar hakkında tarafsız soruşturmalar yürüterek sorumluları hesap vermeye çağırması gerektiğini anlattı.

Fu, "Suriye ve Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmeli ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına etkin bir şekilde uyulmalıdır. Suriye geçici makamları kapsayıcı bir siyasi süreci teşvik etmeli ve terörle mücadele de dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini etkin şekilde uygulamalıdır." diye konuştu.

İran'ın nükleer meselesine de değinen Fu, "Tüm taraflar İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin etkin şekilde uygulanmasını sağlamalı ve durumun tekrar tırmanmasını önlemelidir. İlgili taraflar eşit bir zeminde diyalog ve müzakereleri yeniden başlatmalı ve meşru kaygılarını istişareler yoluyla ele almalıdır." ifadesini kullandı.

Fu, dünyada kalıcı barışın, istikrarlı bir Orta Doğu olmadan mümkün olmayacağına dikkati çekerek, "Orta Doğu sonsuza dek çatışmaların gölgesinde kalamaz, halkı da savaşın güvensizliği içinde yaşamaya devam edemez." şeklinde konuştu.

Güney Kore: İsrail'in kısıtlamaları Filistinlileri açlığa sürüklüyor

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim Sangjin, son iki yıldır Orta Doğu'da yaşananların "derin bir istikrarsızlık döngüsünü" temsil ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardımlara yönelik kısıtlamalarının hem Gazze hem de Batı Şeria'da Filistinli sivilleri açlık ve ölüme sürüklediğini aktaran Kim, "Her iki taraf, sivilleri korumalı ve esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir ateşkes sağlamak için müzakerelere girmelidir." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini vurgulayan Kim, Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerinden edilmelerine de karşı çıktıklarını kaydetti.

Kim, iki devletli çözüme ilişkin çabalarına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika

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