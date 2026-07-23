Çin'den Fransa'ya Ticaret Eleştirisi - Son Dakika
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Çin'den Fransa'ya Ticaret Eleştirisi

Çin\'den Fransa\'ya Ticaret Eleştirisi
23.07.2026 10:57
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Çin, Fransa'nın 'aşırı hızlı moda' yasasını ayrımcı buldu ve DTÖ'ye uyulmasını istedi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Fransa'da kabul edilen "aşırı hızlı moda" (ultra-fast fashion) karşıtı yeni yasaya ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek, düzenlemenin Çin sermayeli sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik ayrımcı kısıtlamalar getirdiğini ve yasal düzenleme yoluyla adil rekabeti ciddi şekilde bozduğunu söyledi.

Sözcü çarşamba günkü basın toplantısında, Fransız yetkililerin Shein, Temu ve AliExpress'in de aralarında bulunduğu sınır ötesi e-ticaret platformlarını yasanın asıl hedefi olarak açıkça işaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, yasanın sözde çevre ve sürdürülebilirlik standartları belirleme bahanesiyle fiilen dışlayıcı tedbirler getirdiğini belirterek, bu tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ayrımcılık yapmama ilkesini ihlal ettiği şüphesini doğurduğunu ifade etti.

Sözcü, yasanın Çin'e karşı bir ticaret engeli oluşturduğunu ve Fransa'nın açıkça savunduğu adil rekabet ile serbest ticaret ilkelerinden ciddi şekilde saptığını belirterek, düzenlemenin yalnızca Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda Fransız tüketicilerin çıkarlarını da zedeleyeceğini söyledi.

Sözcü, Fransız tarafına DTÖ kurallarına riayet etmesi, söz konusu ayrımcı uygulamaları derhal düzeltmesi ve Çin sermayeli işletmeler için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlaması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Sözcü, ilgili düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanmasını yakından takip edeceklerini, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarının ihlal edilmesi halinde buna gerekli tedbirlerle karşılık vereceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Fransa'ya Ticaret Eleştirisi - Son Dakika

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