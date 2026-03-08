Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de "Çin'in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Çin'in krizin başından bu yana tutumunu birçok kez dile getirdiğini belirten Vang, "Çin'in tutumu tek bir mesajda özetlenebilir: Ateşkesin sağlanması ve çatışmalara son verilmesi" dedi.

"BU SAVAŞ EN BAŞTA YAŞANMAMASI GEREKİYORDU"

Vang, "Silahlar uğursuz aletlerdir, dikkatsiz kullanmamak gerekir." şeklindeki eski Çin atasözüne atıfta bulunarak, " Orta Doğu'yu alevler içinde gördüğümüzde bu savaşın en başta yaşanmaması gerektiğini anlıyoruz." ifadesini kullandı.

ÇİN'DEN KRİTİK ÇAĞRI

Orta Doğu'nun tarihinin, gücün çözüm olmadığını, silahlı çatışmaların yalnızca nefreti körükleyip yeni krizleri beslediğini dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Vang, "Çin, bir kez daha durumun kontrolden çıkması ve çatışmanın başka ülkelere sıçrayarak yayılmasını önlemek üzere askeri operasyonlara derhal son verilmesi çağrısı yapıyor" diye konuştu.

Vang, İran ve Orta Doğu bağlantılı sorunlara doğru ve uygun çözüm bulunabilmesi için hem İran'ın hem de Körfez'deki tüm ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"DÜNYA ORMAN KANUNUNA DÖNMEMELİ"

Güç istismarının reddedilmesi gerektiğinin altını çizen Vang, "Güçlü olan illa haklı değildir, dünya orman kanununa dönmemeli." değerlendirmesinde bulundu. Vang, Orta Doğu ülkelerinin iç işlerine karışılmaması gerektiğini, Orta Doğu halklarının bölgenin gerçek hakimi olduğunu ve bölgenin işlerine bölge ülkelerinin bağımsız karar vermesi gerektiğini dile getirerek, renkli devrimler organize etmenin ve rejim değişikliği arayışlarının popüler destek bulmayacağını vurguladı.

Çin'in barışın değerine inandığını, çatışmaların siyasi çözümünün teşvik edilmesi gerektiğini savunduğunu kaydeden Vang, "Tüm taraflar, en kısa zamanda müzakere masasına dönmeli, farklılıklarını eşit diyalog yoluyla çözmeli, ortak güvenliği hayata geçirmek üzere çaba sarf etmeli." dedi.

Vang, büyük ülkelerin yapıcı rol oynaması ve güçlerini iyi niyetle kullanması gerektiğine işaret ederek, "Büyük ülkeler, adalet ve hakkaniyet ruhu ile hareket etmeli, Orta Doğu'da barış ve kalkınma pozitif enerji sağlamalı." ifadesini kullandı. Bakan Vang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya attığı Küresel Yönetim Girişimi'ni birlikte uygulayarak Orta Doğu'da düzeni yeniden tesis etmeye, insanlara huzur, dünyaya barış getirmek için bölge ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.