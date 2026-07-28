Çin'den Yapay Zeka İçin Küresel İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Yapay Zeka İçin Küresel İşbirliği Çağrısı

Çin\'den Yapay Zeka İçin Küresel İşbirliği Çağrısı
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Uzman Melih Özbek, Çin'in yapay zeka alanında sosyal ve teknolojik başarılarını vurguladı.

ANKARA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yapay zekanın insanlığın yararına geliştirilmesi, güvenli kullanımının sağlanması ve küresel yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çağrıları, uluslararası tartışmalara ivme kazandırıyor. Ankara'da faaliyet gösteren yapay zeka uzmanı Melih Özbek, Çin'in bu alanda yalnızca teknolojik ilerlemelerle değil, sosyal düzenlemelerle de öne çıktığını söyledi.

GPT Akademi'nin kurucusu olan ve şirketlere yapay zeka eğitimi ile danışmanlığı veren Özbek, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in yapay zeka alanındaki başarısının iki temel boyutta ele alınması gerektiğini belirtti.

"Çin'in yapay zekadaki başarılarını, teknolojik ve sosyal olmak üzere iki yönden ele alabiliriz" diyen Özbek, Çin'in kısa süre önce insansı yapay zeka sistemlerinin açıkça etiketlenmesine yönelik düzenlemeler yaptığını hatırlattı.

Özbek, "Çin hem teknolojik açıdan hem de sosyal düzenlemelerde, yani yapay zekanın insanlar üzerindeki etkilerini yönetme konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Çin hükümeti, yapay zeka teknolojilerinin benzersiz fırsatlar sunduğunu, ancak güvenlik, etik, algoritma yönetimi, dijital uçurumun azaltılması ve teknolojinin herkesin yararına olacak şekilde kullanılmasını sağlamak üzere uluslararası işbirliği ve ortak yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu değerlendirmelere katıldığını belirten Özbek, yapay zekanın gelişim hızının, toplumların ve kurumların uyum kapasitesini aştığına dikkat çekti.

Özbek, "Yapay zekanın avantajlarını şirketlerde kullanıyoruz, ancak beraberinde ciddi belirsizlikler de yaşıyoruz. Yapay zeka bizim adaptasyon yeteneğimizden daha hızlı gelişiyor. Bu nedenle düzenlemelerin de aynı hızla yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

An itibarıyla yapay zeka sistemlerinin şeffaflığı konusunda önemli eksiklikler bulunduğunu kaydeden Özbek, hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün teknolojik gelişmeler karşısında düzenleyici adımları yeterince hızlı atamadığına dikkat çekti.

İnsan unsurunun, yapay zeka ekosisteminin merkezinde kalmasının önemine işaret eden Özbek, "İnsan kavramının hiçbir zaman yapay zekanın dışında kalmaması gerekiyor. Araştırmalar da gösteriyor ki, yapay zeka kendi başına sağlıklı kararlar alamıyor. Son karar verici her zaman insan olmalı. İnsan merkezli bir sistem oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin yalnızca belirli ülkelerin tekelinde kalmasının da sürdürülebilir bir yaklaşım olmayacağını belirten Özbek, gelişmekte olan ülkelerin kendi yapay zeka modellerini geliştirebilmesi için uluslararası işbirliği ve kapasite geliştirme desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Özbek, ülkelerin ortak ilkeler etrafında uzlaşmasının, ardından da bu ilkeleri kendi ulusal koşullarına uyarlamasının küresel yönetişim açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çin'in önerisiyle kurulan ve 29 kurucu üyeye ulaşan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nü de değerlendiren Özbek, girişimin kısa sürede somutlaşmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Özbek, böyle bir platformun yalnızca üye ülkeler için değil, henüz girişime katılmayan ülkeler açısından da teşvik edici rol oynayacağını söyledi.

"Bu ülkelerin geliştireceği ve kendi uygulamalarında başarılı olacak kurallar zamanla diğer ülkeler için de önemli referanslar haline gelebilir" diyen Özbek, örgütün özellikle gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka alanındaki kapasitesini artırabileceğini ve Küresel Güney'in küresel yönetişim mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Özbek'e göre Çin, yapay zeka alanındaki teknik birikimiyle bu süreçte "itici güç" rolü üstlenebilir. Kapsayıcı uluslararası işbirliğinin önemine işaret eden Özbek, bunun hem teknolojik ilerleme hem de güvenli ve etik bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yapay Zeka İçin Küresel İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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