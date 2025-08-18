Çin\'den Yeni Uydu Fırlatışı

TAİYUAN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubunu uzaya gönderdi.
İnternet kümesi oluşturacak türünün dokuzuncu örneği olan uydu grubu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 10.15'te uzaya fırlatıldı.
Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarılı bir şekilde yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 590. görevi oldu.
