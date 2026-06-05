Çin'den Yeni Uydu Fırlatışı - Son Dakika
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Çin'den Yeni Uydu Fırlatışı

Çin\'den Yeni Uydu Fırlatışı
05.06.2026 09:37
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Çin, Taiyuan'dan Uzun Yürüyüş-6 roketi ile yeni bir uydu grubu fırlattı.

TAİYUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.39'da fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleşti. Uydular, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 648. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yeni Uydu Fırlatışı - Son Dakika

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