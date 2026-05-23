Çin Diline İlgi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Diline İlgi Artıyor

Çin Diline İlgi Artıyor
23.05.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler, gençlerin Çince öğrenme isteğini artırıyor.

NEVŞEHİR, 23 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin son yıllarda hız kazanması, Çince bilen profesyonellere yönelik talebi artırırken, gençler arasında Çin dili ve kültürüne olan ilgiyi de güçlendiriyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesindeki Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu ilginin Türkiye'deki önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bölüm Başkanı Sema Gökenç Gülez, Xinhua'ya verdiği röportajda bölümün 2021 yılında eğitime başladığını ve her yıl açılan kontenjanların tamamen dolduğunu söyledi.

Gülez, "2021 yılında öğretime başladık. Her yıl 30 artı 5 kontenjan açıyoruz ve tüm kontenjanlarımız tamamen doluyor. Çin'in küresel ölçekte farklı alanlarda gösterdiği gelişimle birlikte gençlerin özellikle Çin dili ve kültürüne ilgisinin arttığını net şekilde söyleyebiliriz" dedi.

İki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin gençlerin Çinceye olan ilgisini artırdığını belirten Gülez, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle birlikte gençlerin Çin diline yönelik ilgisinin giderek yükseldiğini ifade etti.

Bölümün geçen yıl ilk mezunlarını verdiğini kaydeden Gülez, öğrencilerin önemli bir kısmının Çinceyi kariyer fırsatları nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Gülez, "Öğrencilerin Çinceyi seçmesinin temel nedenlerinden birinin kariyer fırsatlarında yattığını düşünüyorum çünkü Çin dünyanın gelişen en büyük ekonomilerinden birisi" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan üniversitenin konumunun da öğrencilere farklı fırsatlar sunduğunu ifade eden Gülez, "Kapadokya bölgesinde yaşadığımız için bu bölge her yıl Çin'den çok sayıda turist ağırlıyor ve çok sayıda Çince bilen rehbere ihtiyaç söz konusu. Bu da tabii birçok kariyer fırsatını beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının artmasının gençler için yeni iş imkanları oluşturduğunu vurgulayan Gülez, "Birçok Çinli firmanın Türkiye'de şube açması, hatta fabrika kurması, şirketler arasındaki doğrudan işbirlikleri de gençlerin önünü açan bir kapı niteliğinde" dedi.

Gülez, kendisinin de akademik kariyerinden önce Çinli firmalarla çalıştığını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Ben de akademik hayatımdan önce Çinli firmalarla çalıştım, termik santral alanında ve Ankara-İstanbul hızlı tren projesinde 4 yıl tercümanlık yaptım" dedi.

Artan ekonomik ilişkilerin iş gücü piyasasında Çince bilen çalışanlara yönelik ihtiyacı artırdığını kaydeden Gülez, mezunların farklı sektörlerde rahatlıkla iş fırsatı bulabildiğini ifade etti.

Gülez, "Mezun olan öğrencilerimiz kariyer açısından hiç zorluk yaşamıyorlar. Birçok alanda Çince bilen elemana ihtiyaç söz konusu" diye konuştu.

Mezunların farklı sektörlerde iş fırsatları yakalayabildiğini vurgulayan Gülez, "Mezunlarımızın Çince bilmeleri nedeniyle önlerinin epey açık olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 55. yılının kutlandığını hatırlatan Gülez, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin dil bilen insan kaynağına olan ihtiyacı artırdığını vurguladı.

Artan ilgiyle birlikte Türkiye'de son yıllarda Çince eğitimine yönelik akademik programların sayısı da yükseliyor. Yaklaşık son on yılda farklı üniversitelerde yeni bölümler açılırken, Çin Dili ve Edebiyatı programları ülkenin çeşitli şehirlerine yayılmaya başladı.

Akademisyenlere göre bu gelişme, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, kültürel ve akademik ilişkilerin büyümesine paralel olarak Çince bilen insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını ortaya koyuyor.

Çince öğrenen gençlerin, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Gülez, "Gençler Çin ile Türkiye arasında çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Gençlerin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Kültür, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Diline İlgi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı
Almus Baraj Gölü’nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı
Ankara’da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Ankara'da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:02:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Diline İlgi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.