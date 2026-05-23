Çin Diline İlgi Artıyor

NEVŞEHİR, 23 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin son yıllarda hız kazanması, Çince bilen profesyonellere yönelik talebi artırırken, gençler arasında Çin dili ve kültürüne olan ilgiyi de güçlendiriyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesindeki Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu ilginin Türkiye'deki önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bölüm Başkanı Sema Gökenç Gülez, Xinhua'ya verdiği röportajda bölümün 2021 yılında eğitime başladığını ve her yıl açılan kontenjanların tamamen dolduğunu söyledi.

Gülez, "2021 yılında öğretime başladık. Her yıl 30 artı 5 kontenjan açıyoruz ve tüm kontenjanlarımız tamamen doluyor. Çin'in küresel ölçekte farklı alanlarda gösterdiği gelişimle birlikte gençlerin özellikle Çin dili ve kültürüne ilgisinin arttığını net şekilde söyleyebiliriz" dedi.

İki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin gençlerin Çinceye olan ilgisini artırdığını belirten Gülez, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle birlikte gençlerin Çin diline yönelik ilgisinin giderek yükseldiğini ifade etti.

Bölümün geçen yıl ilk mezunlarını verdiğini kaydeden Gülez, öğrencilerin önemli bir kısmının Çinceyi kariyer fırsatları nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Gülez, "Öğrencilerin Çinceyi seçmesinin temel nedenlerinden birinin kariyer fırsatlarında yattığını düşünüyorum çünkü Çin dünyanın gelişen en büyük ekonomilerinden birisi" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan üniversitenin konumunun da öğrencilere farklı fırsatlar sunduğunu ifade eden Gülez, "Kapadokya bölgesinde yaşadığımız için bu bölge her yıl Çin'den çok sayıda turist ağırlıyor ve çok sayıda Çince bilen rehbere ihtiyaç söz konusu. Bu da tabii birçok kariyer fırsatını beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının artmasının gençler için yeni iş imkanları oluşturduğunu vurgulayan Gülez, "Birçok Çinli firmanın Türkiye'de şube açması, hatta fabrika kurması, şirketler arasındaki doğrudan işbirlikleri de gençlerin önünü açan bir kapı niteliğinde" dedi.

Gülez, kendisinin de akademik kariyerinden önce Çinli firmalarla çalıştığını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Ben de akademik hayatımdan önce Çinli firmalarla çalıştım, termik santral alanında ve Ankara-İstanbul hızlı tren projesinde 4 yıl tercümanlık yaptım" dedi.

Artan ekonomik ilişkilerin iş gücü piyasasında Çince bilen çalışanlara yönelik ihtiyacı artırdığını kaydeden Gülez, mezunların farklı sektörlerde rahatlıkla iş fırsatı bulabildiğini ifade etti.

Gülez, "Mezun olan öğrencilerimiz kariyer açısından hiç zorluk yaşamıyorlar. Birçok alanda Çince bilen elemana ihtiyaç söz konusu" diye konuştu.

Mezunların farklı sektörlerde iş fırsatları yakalayabildiğini vurgulayan Gülez, "Mezunlarımızın Çince bilmeleri nedeniyle önlerinin epey açık olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 55. yılının kutlandığını hatırlatan Gülez, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin dil bilen insan kaynağına olan ihtiyacı artırdığını vurguladı.

Artan ilgiyle birlikte Türkiye'de son yıllarda Çince eğitimine yönelik akademik programların sayısı da yükseliyor. Yaklaşık son on yılda farklı üniversitelerde yeni bölümler açılırken, Çin Dili ve Edebiyatı programları ülkenin çeşitli şehirlerine yayılmaya başladı.

Akademisyenlere göre bu gelişme, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, kültürel ve akademik ilişkilerin büyümesine paralel olarak Çince bilen insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını ortaya koyuyor.

Çince öğrenen gençlerin, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Gülez, "Gençler Çin ile Türkiye arasında çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Gençlerin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.