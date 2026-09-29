Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Çin'in yapay zekada ABD ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Çin'in yapay zekada ABD ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı

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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Çin\'in yapay zekada ABD ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı
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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, yapay zeka alanında ABD ile iletişim ve etkileşimin sürdürülmesine hazır olduğunu açıkladı. Guo, BM'nin ana platform rolünün korunduğu adil ve hakkaniyetli küresel yapay zeka yönetişim sisteminden yana olduklarını vurguladı.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in yapay zeka alanında hükümetler arası diyalog ve diğer kanallar aracılığıyla ABD ile iletişim ve etkileşimi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Guo, bunun saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında Çin ile ABD arasındaki yapay zeka diyaloğunun küresel yapay zeka yönetişimi için yeterli bir çerçeve oluşturup oluşturmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in küresel yapay zeka yönetişimine yapıcı ve sorumlu bir şekilde katıldığını ve bu süreçte çözüm üreten bir aktör olarak hareket ettiğini belirten sözcü, BM'nin ana platform rolünün korunmasıyla birlikte adil ve hakkaniyetli bir küresel yapay zeka yönetişim sisteminin kurulmasından yana olduklarını vurguladı.

"Yapay zeka alanında hükümetler arası diyalog ve diğer kanallar aracılığıyla ABD ile iletişim ve etkileşimi sürdürmeye hazırız" diyen Guo, bunun hem yapay zekanın herkesin yararına kullanılmasına yönelik önemli bir yol hem de saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDış PolitikaYapay ZekaTeknolojiGüncelDünyaSon Dakika

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