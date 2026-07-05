Çin Donanması Hong Kong\'da

HONG KONG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait bir filo, cuma gününden pazar gününe kadar kapılarını Hong Kong ve Makao sakinleri ile öğrencilerine açtı.

Beş günlük ziyaret kapsamında perşembe sabahı Hong Kong Özel İdari Bölgesi sularına giriş yapan filo, bu süre zarfında halka açık etkinlikler ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenledi.

Güdümlü füze destroyeri Nanning ve güdümlü füze fırkateyni Hengyang'dan oluşan filoda, gemilerde konuşlu helikopterler ile deniz piyadeleri de yer alıyor.