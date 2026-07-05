Çin Donanması Hong Kong'da - Son Dakika
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Çin Donanması Hong Kong'da

Çin Donanması Hong Kong\'da
05.07.2026 15:15
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, Hong Kong ve Makao'da halka açık etkinlikler düzenledi.

HONG KONG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait bir filo, cuma gününden pazar gününe kadar kapılarını Hong Kong ve Makao sakinleri ile öğrencilerine açtı.

Beş günlük ziyaret kapsamında perşembe sabahı Hong Kong Özel İdari Bölgesi sularına giriş yapan filo, bu süre zarfında halka açık etkinlikler ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenledi.

Güdümlü füze destroyeri Nanning ve güdümlü füze fırkateyni Hengyang'dan oluşan filoda, gemilerde konuşlu helikopterler ile deniz piyadeleri de yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Donanması Hong Kong'da - Son Dakika

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